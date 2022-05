Welke Nederlander is de snelste tijdens VT1 in Spanje?

Ja ja, er rijden gewoon twee Nederlanders rond op het circuit van Barcelona. En Ferrari en Mercedes proberen belangrijke updates uit.

Vrije trainingen zijn niet altijd even spannend, maar deze vrijdag is er genoeg nieuws. Het Formule 1-circus is namelijk neergestreken in Barcelona, waar er veel updates worden doorgevoerd. Ook zijn er vandaag nieuwe gezichten. Vandaag is namelijk de dag dat Nyck in actie mag komen voor Williams. Ook heeft Max Verstappen tijdelijk een andere teamgenoot: Juri Vips. Verder Kubica mag weer eens plaatsnemen in een F1-auto.

De ogen zijn vooral gericht op Ferrari en Mercedes, die grote updates hebben. Het is echter Verstappen die in eerste instantie de snelste tijd noteert op de harde band. Zijn kersverse teamgenoot Vips lijkt een beetje te sukkelen, maar die is kennelijk data aan het verzamelen. Hij bungelt in ieder geval onderaan de tijdlijst.

Mercedes is intussen rondjes aan het rijden met hun nieuwe bodem en dat lijkt aardig goed te gaan. Het lijkt zowaar dat de auto veel minder last heeft van porpoising. Zou Mercedes dan eindelijk het lek boven hebben?

Dan even naar de vraag in de titel. Die is natuurlijk niet serieus bedoeld, maar Nyck de Vries weet toch nog de aandacht op zich te vestigen tijdens VT1. Halverwege de sessie zet hij namelijk een vierde tijd neer met zijn Williams.

Uiteindelijk zijn het de Ferrari’s (met onder meer een nieuwe achtervleugel) die er een een-tweetje van maken. Voor zover je daarvan kunt spreken bij een vrije training. Max Verstappen wist op de zachte band nog een derde tijd neer te zetten en daarna zien we Russell op vier. Hij zit nog ruim vier tienden van Verstappen, maar toch netjes. Hamilton volgt op nummer zes.

Onze andere landgenoot Nyck de Vries kan met opgeheven hoofd uit de auto stappen, want hij wist even mooi Latifi voor te blijven. Het scheelde niet veel, maar Nyck de Vries viel zeker niet door de mand tijdens deze vrije training.

De volledige resultaten van VT1 in Spanje zagen er als volgt uit: