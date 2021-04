Welke oranje supercar occasion voor 260.000 euro kies jij? - Autoblog.nl

Twee oranje supercars die bijna exact even veel kosten en toch zijn er duidelijk verschillen. Welke supercar occasion kies jij?

In de Autoblog Occasionweek 2021 proberen we het beste van de tweedehands markt in beeld te brengen. Dat brengt ons bij de problemen en keuzes die er zijn, maar ook bij de heerlijke assortimenten van occasions in ons land en over de hele wereld.

Supercar occasion

Vandaag mogen we even virtueel shoppen bij Autotron Exclusive. Een tijdje geleden hadden die twee zeer vergelijkbare cabrio’s in de topklasse te koop: vandaag komen twee auto’s weer erg bij elkaar in de buurt. Ook twee auto’s uit een hoge prijsklasse die voor een vergelijkbaar bedrag op de website staan.

Vergelijking

Maak de vergelijking maar eens. We hebben te maken met een Lamborghini Aventador uit 2012 en een McLaren 720S uit 2017. Beide uit het eerste verkoopjaar en ook nog eens beide in de kleur waarin ze gepresenteerd zijn: Arancio Argos voor de Aventador en Azores Orange voor de 720S. Ook nog eens beide uitgevoerd met zwarte velgen. Beide hebben ze rondom de 700 pk, een topsnelheid van tegen de 350 km/u aan en beide sprinten ze naar de 100 km/u in 2,9 seconden. Het is bijna eng hoe dicht deze twee auto’s bij elkaar in de buurt komen. Het kan dus een keuze van voorkeur worden, maar toch zijn er verschillen tussen de twee. We nemen ze even door.

Lamborghini Aventador LP700-4

De Aventador laat zijn unieke verkooppunt ten opzichte van de 720S horen wanneer je de motor start. De Aventador is namelijk de minst krachtige van het tweetal, maar haalt zijn kracht uit een natuurlijk ademende 6.5 liter V12. Lamborghini’s hebben altijd geluid aan haar zijde en de unieke toon van de Aventador is onmiskenbaar. De Aventador is een klassiek voorbeeld van kracht winnen door de motor te vergroten. De assemblagelijn van de moderne McLaren-fabriek heeft namelijk nog nooit een V12 gezien. Dat het vergelijk met de 720S überhaupt gemaakt kan worden, bewijst dat de Aventador de tand des tijds redelijk heeft doorstaan. Nog een verschil met de 720S is dat de Brit zijn kracht enkel over de achterwielen stuurt. De Lamborghini heeft vierwielaandrijving. Dat zorgt ervoor dat de sprinttijd gelijk is, terwijl de auto 20 pk mist ten opzichte van de 720S. Nadelen van de Aventador? Het interieur is een beetje aan het verjaren, hét bewijs dat dit een tien jaar oude auto is. In het interieur werd ook niet gekozen voor een hoop kleur. Interessant voor de koper: de auto heeft in maart 2019 nog een grote beurt gehad en heeft in zijn net geen tien jaar lange carrière 32.919 km geklokt.

McLaren 720S

Qua soundtrack en karakter kan de 720S zich never nooit meten met de knotsgekke Aventador met V12. Waarom dan toch de 720S kiezen? Omdat de 720S zijn jongere leeftijd gebruikt om goede prestaties neer te zetten. De Aventador is zelfs voor huidige maatstaven een zeer snelle auto, maar de 720S rijdt hem op een circuit volledig zoek. Samen met een hoop andere zeer snelle supercars. De kleinere 4.0 V8 in combinatie met twee turbo’s levert meer kracht (720 pk) en de 720S weegt veel minder door achterwielaandrijving. Een auto die met achterwielaandrijving het opneemt tegen één van de snelst sprintende supercars met vierwielaandrijving is een aardige prestatie. De 720S is de auto die je moet hebben voor pure snelheid en prestaties. Qua karakter kun je beter de Lamborghini kiezen. Wil je toch de 720S, dan heb je een vier jaar oud exemplaar met 12.761 km op de klok. Het interieur oogt moderner en in de McLaren is gekozen voor nog een beetje extra kleur.















Keuze

Welke van deze twee exemplaren van een lekker dikke supercar occasion kies jij? Ga je voor de potentie van de 720S of het karakter van de Aventador? In beide gevallen heb je wat ons betreft een heerlijk dikke oranje supercar te pakken. De Lamborghini Aventador mag mee voor 259.500 euro en de McLaren 720S mag 258.000 euro kosten.