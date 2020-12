Welke Petrolhead verdient een Autoblog Dusseldorp kerstpakket? - Autoblog.nl

Jullie zijn aan zet, nomineer een petrolhead die aan het einde van dit ‘bijzondere’ jaar een kerstpakket van ons verdient.

2020, Tsja dat was een bijzonder jaar. Dus we hebben iets bijzonders bedacht. In samenwerking met Dusseldorp BMW gaat Wouter een aantal huisbezoeken afleggen de komende weken. Dat doet hij met een toepasselijke BMW van Dusseldorp BMW en natuurlijk maken we daar een video van.

Naar wie gaan we Wouter op pad sturen?

Naar petrolheads die een kerstpakket verdient hebben! Uit welke mensen gaan we kiezen? Je hebt NU de kans om jezelf of een bekende aan te melden. Dit kan je doen in het onderstaande formulier. Verras ons met de reden waarom JIJ als Petrolhead een kerstpakket verdiend hebt. Of meld iemand anders aan (waarvan jij denkt dat ze het ook leuk vinden om mee te werken).

Wat zit er in het Autoblog Kerstpakket?

We sturen Wouter op pad met zeer gepast vervoer. Natuurlijk voorzien van M-badge. Verklappen welk model het is, doen we nog niet. Maar laten we zeggen: ruim en snel genoeg! In de kofferbak heeft hij 5 (kerst)pakketten, die bestaan onder andere uit:

Een uitgebreid BMW cadeaupakket aan BMW Goodies, ter beschikking gesteld door BMW Dusseldorp (t.w.v. ruim € 150,-)

De Autoblog 2021 Kalender (t.w.v. € 19,95,- )

Een boks van Wouter natuurlijk (een ferme handdruk zit er nog even niet in ;-) )

Je komt natuurlijk in onze kerstvideo!

Hoe kan je jezelf of iemand anders nomineren?

Vul het onderstaande formulier in als jij denkt dat je iemand bent OF kent die dit kerstpakket verdient. Uit alle inzendingen kiezen wij 5 ‘winnaars’. Vul het formulier in voor 16 december!

Autoblog Dusseldorp Kerstpakketten actie Meld jezelf of een andere Petrolhead aan waarvan jij denkt dat hij of zij een Autoblog Dusseldorp Kerstpakket verdient. Naam van Petrolhead die een kerstpakket verdient * Voornaam Achternaam

E-mailadres *

Telefoonnummer (optioneel)

Woonplaats *

Instagram-account (optioneel)

Waarom zou deze Petrolhead 1 van de 5 kerstpakketten moeten krijgen? *

Toestemming * Ik heb het Privacy statement gelezen en ik ga akkoord.

Deze actie is mede tot stand gekomen met behulp van Dusseldorp BMW.