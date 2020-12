Prijzen Hyundai Tucson veel lager dan voorheen - Autoblog.nl

De prijzen van de Hyundai Tucson zijn bekend. Heel erg veel geld hoef je niet mee te noemen voor de medium crossover.

Hyundai was er vroeg bij met de Tucson. De middelgrote crossover van de Zuid-Koreanen was direct een hit. Sterker nog, er was even sprake van een naamsverandering in 2010 (naar iX35), maar in 2015 gaf Hyundai de auto weer zijn oude bekende naam. Onlangs heeft Hyundai de vierde generatie van de bestseller gelanceerd en daar hebben we nu de prijzen van!

Prijzen Hyundai Tucson

En wat blijkt, de prijzen van de Hyundai Tucson zijn bijzonder scherp. De vanafprijs is namelijk 34.995 euro. En scherpe reaguurder zou zeggen: “Maar dat is 1.000 eckermen meer dan de vorige!!1!”. Dat klopt. Wel is er een groot verschil. Die astmatisch aandoende 1.6 is er niet meer. De basismotor is nu een 1.6 T-GDI met meer vermogen en aanzienlijk meer koppel. Deze kon je ook krijgen in de voorganger, maar die kostte 40.995 euro. Dus de Tucson is eigenlijk 6 mille goedkoper geworden.

i-Motion

Voor dat geld krijg je de Hyundai Tucson 1.6 T-GDI i-Motion 48V met 150 pk. Deze is standaard voorzien van een DAB-radio, bescheiden lichtmetalen velgjes (17″), digitale cockpit, cruise control en een achteruitrijcamera. Oh ja, de spiegels kun je elektrisch inklappen. Het is niet super-luxe, maar ook niet verkeerd. Zeker niet voor het geld. Een luxere ‘Comfort’ of superluxe ‘Premium’ zijn uiteraard ook leverbaar.

Mild Hybrid, Hybrid of plug-in Hybrid

Naast een 1.6 T-GDI benzineversie, zijn er ook prijzen van de Hyundai Tucson hybrides bekend. De eerste is de Tucson Hybrid met 230 pk. Deze kost 37.995 euro. Ook dan heb je een i-Motion-uitvoering. Tenslotte kun je ook direct een Tucson Plug-in Hybrid (met 265 pk!) bestellen. Dan stap je wel een niveautje luxer in: de Comfort-uitvoering is dan het minimale. De prijs voor de Tucson Plug-in Hybrid Comfort is 43.995 euro. Een diesel of atmosferische V10 zullen niet worden aangeboden voor deze generatie. Een Tucson N zit wel in de planning.

Prijzen Hyundai Tucson Concurrentie:

Nu de prijzen van de Hyundai Tucson bekend zijn, kijken we ook even wat de concurrentie vraagt voor vergelijkbare waar. We kunnen er kort over zijn, de Hyundai is een uitstekende aanbieding. Ja, er zijn goedkopere auto’s in deze klasse. Deze hebben allemaal hun makke. De Nissan is behoorlijk verouderd en de C5 heeft een driecilinder.

Dus of de Tuscon zo toonaangevend is als het persbericht ons doet geloven, moeten we eens zien te achterhalen. Maar op papier is het een keurige aanbieding, want de Hyundai Tucson is ook ietsje groter dan onderstaande auto’s (de Cullinan is iets duurder, maar die heeft standaard leer):