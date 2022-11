Rij jij deze Volkswagen Passat naar de 1 miljoen km?

Een Volkswagen Passat diesel met meer dan 900 duizend kilometer op de teller, wie gaat de uitdaging aan en zet er 1 miljoen op de klok?

Er is niets zo leuk als in je vrije tijd lekker surfen over het wereld wijde web om de leukste occasions te spotten. Dikke en zeldzame sportauto’s, bijzondere campers en pareltjes van uitvoeringen. We doen het allemaal. Wij van de redactie en jullie de trouwe lezers. We krijgen dan ook regelmatig tips binnen (blijf ze sturen!) en dit is er eentje, van Rachid (dank!) deze keer.

Geen supercar of zeldzame schoonheid, maar een Volkswagen Passat station met een 1.9 diesel onder de motorkap. Maar dan wel met meer dan 900 duizend kilometer op de teller.

Youngtimer

Volgens de adverteerder rijdt de auto nog altijd goed en ziet hij er nog netjes uit voor zijn ervaring. De auto is van 2005 dus een mooie youngtimer. Qua zakelijke bijtelling met 35 procent van 1.240 euro gaat die geen pijn doen op de belastingaangifte.

Wat krijg je daar dan voor? Nou een 1.9 TDI met af fabriek 101 pk. Hij zit ruim in de spulletjes met bijvoorbeeld climate control, lichtmetalen wielen en elektrische en verwarmde buitenspiegels.

Daarnaast heeft de auto cruise control, mistlampen en parkeersensoren. Of alles naar behoren werkt na al die tijd staat er niet bij. Maar laten we wel zijn, wat kun je voor deze leeftijd, kilometrage en prijs verwachten?

Op wat schade na aan de bumper rechtsvoor vinden wij dat de auto er nog aardig goed uitziet voor zijn ervaring. Nette 15 inch lichtmetalen wielen en complimenten voor de vorige eigenaren die de stoelen en het interieur toch redelijk hebben weten te sparen.

Geen zorgen?

Pluspunt is dat het volledige onderhoudsverleden van de Volkswagen Passat bekend is. De auto heeft net een nieuwe distributieriem gekregen én de kilometerstand wordt gegarandeerd (!) door de Nationale Auto Pas. Je weet dus zeker dat jij degene bent die hem naar de 1 miljoen kilometer mag rijden. APK tot maart 2023, dus voorlopig daar geen zorgen over.

Even de kentekenplaat fatsoenlijk vastzetten en rijden maar! In de advertentie vind je een volledige optielijst zodat je weet dat er de komende 100 duizend kilometer luxe bij zit. Wie neemt de uitdaging aan? We zien graag een foto van de miljoenste kilometer tegemoet.