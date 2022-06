Deze VW Passat heeft een boekenkast van een spoiler

Maximale downforce, daar gaat het om in het leven.

Soms blijf je je verbazen over de mensheid. Check bijvoorbeeld even deze Volkswagen Passat. In de basis toch maar wat braafjes, zo zonder achterspoiler. De eigenaar vond dat het wel wat spannender kon. En dus werd er een achterspoiler geplaatst. Geen normale, maar een achterspoiler in de vorm van een boekenkast met maar liefst vier legplanken. Parkeergarages betreden is nu wel een dingetje, maar het oog wil ook wat.

Wingo!

Als deze paars-groene kleurstelling je overigens bekend voor komt, dan heb je waarschijnlijk de film Cars van Pixar gekeken. Daarin rijdt een Mitsubishi Lancer EVO – genaamd Wingo – in notabene dezelfde kleurstelling. De achterspoiler van Wingo is overigens nog een tandje extremer, want die heeft vijf legplanken. Maar zo te zien is er onderaan nog wat ruimte over in de ‘boekenkast’-spoiler van deze Passat. Dus een extra legplankje kan geen kwaad.

De betreffende foto van deze Volkswagen Passat is overigens gemaakt door Les Keck. Hij plaatste de foto op Facebook. Kort daarna ging deze foto viral. De reden laat zich raden.

Wingo uit Pixar Cars