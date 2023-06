Renault H1st Vision is een déjà vu op wielen

De Renault H1st Vision komt heel bekend voor.

De eerstvolgende Autosalon van Parijs is pas in 2024 (als het door gaat), maar toch staat Renault met een nieuwe concept car in Parijs. Daar is momenteel namelijk een andere beurs aan de gang: de Viva Technologie. Je raadt het al: dat is een techbeurs.

We zeggen wel ‘nieuwe concept car’, maar stiekem is de H1st Vision helemaal niet zo nieuw. Dit is namelijk gewoon de Renault Scénic Vision, de voorbode voor de nieuwe Scénic die we vorig jaar te zien kregen. Althans, daar lijkt de H1st Vison heel veel op.

Als je goed kijkt zijn er toch wat kleine verschillen. Zo heeft de H1st Vision andere koplampen, andere achterlichten, een andere grille en een andere voorbumper. De nieuwe Scénic heeft dus gewoon al een facelift gekregen voordat ‘ie überhaupt in productie gaat.

Het is Renault echter niet om de nieuwe Scénic te doen. Vandaar ook de andere naam: H1st, wat staat voor Human First. Met deze concept car willen ze een nieuw samenwerkingsverband introduceren. Onder de noemer Software République werkt Renault samen met vijf (voornamelijk Franse) techbedrijven.

De H1st Vision is daarom volgestopt met technische snufjes, zoals ontgrendeling met gezichtsherkenning en een avatar als digitaal hulpje. Ook is er een speciaal audiosysteem, waar de vermaarde Franse componist Jean-Michel Jarre aan meegewerkt heeft.

De auto houdt niet alleen de gezondheid van de accu, remmen en banden in de gaten, maar ook die van de inzittenden. Als het niet goed gaat kan de auto ook je gegevens delen met je dokter. Uiteraard met toestemming, heel belangrijk.

Of we dit allemaal terug gaan zien in de nieuwe Renault Scénic? Reken daar maar niet op. Maar het design gaan we in ieder geval wel terugzien. En dat ziet er (nog steeds) strak uit.