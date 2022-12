Kijk, de Volkswagen ID. Ford is in aantocht!

Dames en heren, de eerste Ford op het MEB-platform van Volkswagen.

Je zou denken dat Volkswagen binnen VAG wel genoeg merken heeft om mee samen te werken. Toch gaat Volkswagen nu ook met Ford in zee, onder het motto: je kunt een platform nooit met genoeg auto’s delen. Ook Ford gaat namelijk aan de haal met het welbekende MEB-platform.

Volkswagen en Ford

Volkswagen en Ford werken op dit moment al samen, maar dan vooral op het gebied van bedrijfswagens. De nieuwe Volkswagen Amarok is bijvoorbeeld stiekem een Ford Ranger, terwijl de Ford Tourneo Connect op zijn beurt een vermomde Volkswagen Caddy is.

MEB-platform

De samenwerking blijft echter niet beperkt tot bedrijfswagens. Ford komt namelijk ook met twee modellen op het MEB-platform. Dat is dus het platform waar alle ID-modellen op staan, plus de Cupra Born, Skoda Enyaq en Audi Q4 e-tron.

Tipje van de sluier

Zo’n bestaand platform gebruiken scheelt natuurlijk in de eerste plaats in kosten, maar ook in tijd. Ford’s eerste model op het MEB-platform is dan ook al zo goed als af. Martin Sander, bij Ford Europa verantwoordelijk voor de EV’s, tilt alvast (letterlijk) een tipje van de sluier op.

Volkswagen ID.4

Met het MEB-platform kun je alle kanten op, maar de auto lijkt op het eerste gezicht veel op een Volkswagen ID.4, qua vorm en afmetingen. De auto krijgt uiteraard wel een eigen Ford-gezicht, zoals je kunt zien aan de koplampen en voorbumper.

Andere positionering

Ford wil zich met dit model anders gaan positioneren, namelijk meer Amerikaans. Ze voelen zich niet meer zo prettig als een merk dat vooral pragmatische mensen aanspreekt. Ford Europa is daarmee eigenlijk een typisch Duits merk, maar van dat imago willen ze dus af.

Avontuurlijke geest

Betekent dit dat alle Fords voortaan slechte rijeigenschappen krijgen en een goedkoop interieur? Laten we hopen van niet. Volgens Ford betekent het vooral dat het merk gedefinieerd wordt door een “avontuurlijke geest”, maar daar kunnen we niet zoveel mee.

Design

De “avontuurlijke geest” zal waarschijnlijk vooral tot uiting komen in het design. Reken dus op een auto die een stuk robuuster oogt dan we gewend zijn van Europese Fords. Naar verluidt krijgt de auto ook een Amerikaanse naam: Explorer Sport. Daarmee zou het dus een klein broertje worden van de Explorer, die tegenwoordig ook (weer) in Nederland leverbaar is.

Europees

Ook al zijn er misschien wat Amerikaanse invloeden, dit is natuurlijk een auto die volledig op de Europese markt is afgestemd. Het is ten slotte een elektrische cross-over, die op een platform van Volkswagen staat en in Keulen van de band rolt. Europeser wordt het niet.

2023

De introductie van de MEB Ford zal niet lang op zich laten wachten. Mark Sander kondigt aan dat Ford in 2023 het doek helemáál van de auto zal trekken. Dat kan in theorie al over twee weken zijn.