Hoeveel motor kan je kopen voor dat vakantiegeld?

We naderen het einde van mei, tijd om een doel voor het vakantiegeld te zoeken

Natuurlijk, je kunt theoretisch het vakantiegeld dat één dezer dagen op je rekening wordt gestort gebruiken voor zoiets saais als: een vakantie! Maar waarom jezelf geen plezier doen en met die 13e (14e?) maand eens lekker de leuke opties langs gaan? Hoeveel motorfiets kun je kopen van die extra dukaten op je rekening? Als we voor tweedehands motoren gaan shoppen, is de keuze overweldigend. Laten we ons daarom enkel richten op nieuwe motorfietsen.

We gaan geen voorspellingen doen over de hoogte van jouw vakantiegeld (misschien lezen ze thuis mee en slapende honden enzo…), dus trekken we de volledig arbitraire grens van 5.999 euro voor een motorfiets. Dat is überhaupt al de budgetklasse en met een ‘beetje’ vakantiegeld sla je vast een substantiële deuk in de vraagprijs. Vervolgens blijft er zomaar een bedrag over dat nét het duwtje in de rug is dat jij nodig had om eens aan jezelf te denken. Dat in plaats van aan de gezinsvakantie naar de Spaanse Costa’s in augustus, bijvoorbeeld.

Dit zijn 5 motoren die jij zelf waarschijnlijk niet op je lijstje zou zetten, maar wij vertellen waarom je dit wel zou moeten doen.

Honda Monkey 125 cc

€ 4.858

We beginnen met een echt ‘hebbeding’ waarmee je ook nog verbazingwekkend veel lol kunt hebben op de weg. De prijs is ook nog eens inclusief kosten rijklaar maken. Ja, ook de motorfietsen zijn niet ontkomen aan de regelgeving op dat vlak. Alle nieuwprijzen moeten tegenwoordig gecommuniceerd worden, inclusief de kosten rijklaar maken waarvan maar weinigen kunnen uitleggen waarom ze eigenlijk zo hoog zijn. Terug naar de Monkey, een A1 rijbewijs is voldoende om op stap gaan met de Honda. Bekijk onderstaande foto en je snapt dat de vintage looks van de Honda ook daadwerkelijk geïnspireerd zijn op de rijke heritage van het Japanse merk:

Na de MSX125 die een aantal jaar geleden al werd geïntroduceerd, is er nu dus een 2e model in de ‘minibike-Honda-range’. Okay, we snappen dat je hiermee niet naar de Alpen gaat rijden. Maar hey: duw hem gewoon de caravan of je crossover in of achterop je auto en hij lift zo mee naar de vakantiebestemming. De 107 kg die de Monkey weegt zal het probleem niet zijn. Stokbroden halen was nog nooit zo leuk! Tenzij je natuurlijk langer bent dan 1,85 meter. Denk circusaap op brommertje, die vakantiefoto’s zouden wij niet delen.

Royal Enfield Himalayan (Sleet)

€ 5.748

Hier komen we direct al in de buurt van onze eigen opgelegde limiet qua prijs. Maar kom op: de Himalayan is het model dat na lange tijd onze interesse in het Indiaase merk Royal Enfield weer deed oplaaien. Een merk voor de motorrijder die meer behoefte heeft aan onthaasten, dan gehaast door de file slalommen. Of dit laatste niet toch mogelijk is gaan we binnenkort zelf eens proberen. De Himalayan is qua design het meest afwijkende model in de range van de Royal Enfield die zich duidelijk onder 1 noemer laat vangen: Vintage! Dit is de uitbijter in de range en mikt vol op die andere trend, namelijk allroad.

Nu heeft Royal Enfield in Nederland een frisse start met een nieuwe importeur met zowaar demo’s, dus probeer het zelf eens. Wij gaan voor de quasi-Jon Olsson kleurstelling, die te boek staat als ‘Sleet’. De 411 cc stampende ééncilinder is voldoende om de Nederlandse Alpen te bedwingen en als we de avonturen van deze dame met jeuk mogen geloven, kun je er een goed rondje mee toeren. Voor de mensen die denken: wat is Royal Enfield? Dan loop je eigenlijk achter de feiten aan, want er is inmiddels een flinke wachtlijst voor de gehele 2019 range….

Vespa GTS 125

€ 5.489

Ja, we hebben het tegen jou: Amsterdammer die vanaf 1 april een helm moet dragen op de Vespa snorfiets! Geef het op, verkoop dat ding met dat blauwe kentekenplaatje! Koop geen bromfiets die maar 45 km/u mag, maar ga gewoon voor een motorscooter. Het A1 rijbewijs moet je eerst even inkoppen en dan kan je veilig op de rijbaan. Kies niet voor een Primavera of Sprint 125 cc, want dan weet de taxi achter je nog steeds niet of hij je wel of niet een duwtje kan geven. Je kan het beste voor de ‘big frame’ Vespa GTS kiezen, dan word je ook niet per ongeluk meegenomen naar de rollenbank door oom agent. Een kleine overweging is dat die Primavera wel een stuk goedkoper is en net rond de 5.000 euro blijft steken. Echter, daar eindigt het niet als je alle accessoires gaat toevoegen. Het begint pas met het windscherm en als je niet uitkijkt eindig je met een chromen kermisattractie. Bindend advies: geen extra chroom toevoegen!

Nog een kleine inside-tip: je betaalt stukken minder verzekeringspremie voor een 125cc of 300c in vergelijking met een 50 cc. Wil je in de Randstad een 50 cc scooter voor diefstal verzekeren? Van het premieverschil van 2 jaar verzekeren tussen een 50 cc en een motorscooter, kun jij je rijbewijs wel bekostigen. Terug naar de GTS 125. Toegegeven: geen motorfiets maar een motorscooter en inderdaad, hij draait al wat jaartjes mee, maar afschrijven dat doe je niet met een Vespa GTS. Het tweedehands aanbod vliegt namelijk de Marktplaats-schuurtjes uit. Met zijn tweën een ijsje halen of naar het terras, daar excelleert de Vespa in. Nemen jullie graag drie of meer bolletjes, overweeg dan een GTS 300 met het nieuwe HPE blok, dan weet je zeker dat de scooter je ook weer thuisbrengt de berg op. De 300 drukt de prijs echter net over de grens van 6.000 euro. Nadeel blijft dat je niet echt lekker een helm onder het zadel kwijt kunt, tenzij je kiest voor een originele Vespa-helm. Die zijn over het algemeen van het caliber (en formaat) Calimero.

Mash Cafe Racer TT40

€ 5.998

Ja, we trekken ook nog even de Hipster/Café Racer-kaart en daar is niets mis mee. Want gelukkig zijn we verlost van over-the-top OCC-achtige choppers en gaat de huidige customizing trend meer richting ‘back-to-basics’, dan overbodige tierelantijnen. Een merk dat nog relatief onbekend is in Nederland is Mash. In België, Frankrijk en Duitsland is het inmiddels een bekende speler, dankzij de aantallen die ze daar verkopen op de 125 cc markt. Een segment dat in Nederland natuurlijk niet echt bestaat, slechts als instap naar groter en meer. In Nederland zijn er tot op heden vooral 50 cc schakelbrommers van Mash verkocht.

Mash heeft zijn oorsprong in Frankrijk, de productie geschied tegenwoordig in China. Dat is de belangrijkste reden dat deze serieus ogende Café Racer TT40 (met moddervette classicracerlooks) dan ook ‘betaalbaar’ is. De TT40 grijpt schaamteloos terug naar het verleden, maar is wel gewoon uitgerust met ABS en brandstofinjectie. Win Win. Reken er alleen wel op dat je nog niet klaar bent met investeren, want je begrijpt dat je niet met je oude textielpak op deze nozemfiets kunt stappen. Bring on the retro-helm, motorjeans en ‘period correct’ jacket met attitude. Oh, en hou rekening met de sportieve zithouding. Wij zouden elke dag gaan voor de Silver Grey uitvoering.

BMW F750GS private lease

€ 249 voor 24 maanden = € 5976

Die zagen jullie waarschijnlijk niet aankomen. Ok, we shoppen in de budgetcategorie met ons maximale budget van 5.999 euro. Maar 2 jaar lang op een F750GS rijden (vanafprijs van een dikke 11 duizend euro), dat kan dus nèt voor ons budget, want private lease. BMW durft als een van de eerste merken hardop de term nu te gebruiken bij motorfietsen. Addertjes? Nee, je hebt zoals altijd bij private lease een maximaal kilometrage per jaar. In dit geval 5.000 km per jaar.

Wil je goedkoper uit zijn? Dan kies je voor de F310GS. Wil je niet dood gevonden worden op minder dan een 1250GS, vraag je dealer daar dan de offerte voor. Denk maar zo: de F750GS kan je twee jaar rijden voor het maximale budget, maar je krijgt elk jaar vakantiegeld, toch? Over die F750GS, dat is een prima fiets die je zeker meer met de ratio koopt dan de andere motoren in dit rijtje. Maar soms is het ook wel fijn als je een aankoop met argumenten kunt onderbouwen thuis.