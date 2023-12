Welke wielen wil jij onder jouw superdikke Maserati?

Je kan gewoon kiezen voor deze superdikke Maserati. Je mag uiteraard ook de persoon met superieure smaak uithangen en ‘GEEN VAN BEIDE’ zeggen.

Het kan niet, het mag niet, de klanten willen het toch niet en toch heeft het wat: een chique auto op een ietwat onkuise manier aanpakken. Natuurlijk, natuurlijk, we weten het. De Maserati Ghibli die je op de foto’s ziet is absoluut geen fraaiere en elegantere auto dan het origineel.

Maar de Ghibli is stiekem wel een auto die zich een beetje ervoor leent. Zelfs de ‘Trofeo’ is een vrij onopvallende auto zonder dikke bumpers, wielkastverbreding of heftige spoilers, zoals je vaak bij een ///M of AMG ziet. Op de stand van Levella laten ze met één superdikke Maserati Ghibli op twee manieren zien wat er mogelijk is. Levella is een velgenboer en tunert uit – en dit raadt je nooit – Duitsland!

Welke kies jij?

Ze hebben namelijk twee modellen in de aanbieding. Aan de rechterkant van de auto zien we een setje Levella RZ4’s. Dat zijn gesmede 10-spaaks velgen. Ze zijn er vanaf 499 euro per wiel, maar dat geldt voor smalle 19 inch patta’s. In dit geval lijken het 22 inchers te zien die ook nog eens flink breed zijn. Dus dan kom je op het dubbele uit. En dat keer vier… Maar ja, als je een Ghibli rijdt, moet je je niet druk maken om trivale dingen als ‘geld’.

Aan de andere kant van de auto zien we ietwat meer dramatisch vormgegeven wielen, wederom in 22 inch. Het zijn in dit geval de Levella RZ8 velg. Gevoelsmatig past deze ietwat originelere velg beter bij het strakke lijnenspel van de Italiaanse sportlimo.

Uiteraard kun je niet de auto voorzien van grote bijzondere velgen en dan de rijhoogte hetzelfde laten. Dat staat eigenlijk nooit goed. Daarom werken ze bij Levella samen met KW, ST (submerk van KW) of H&R samen om de rijhoogtes aan te passen.

Superdikke Maserati iets té laag?

Overigens is het wel een tikkeltje Duits om de wielen nét een maatje te groot te doen en de verlaging een centimetertje te ver. Als je het op 20 inch houdt, met dezelfde breedte en een iets subtielere verlaging, heb je een bijzonder knappe en superdikke Maserati voor de deur staan.

Het is overigens niet alleen maar ‘show and no go’. De Ghibli diesel kun je kietelen van 275 pk naar, eh, 295 pk en van 600 naar 650 Nm. Kost je meteen 1.295 euro. Het is een bypass-module, dus je kan ‘m eenvoudig verwijderen als je de auto doorverkoopt. Heb je de 3.0 benzine, dan gaat gaat het vermogen plotsklaps van 330 naar 410 pk! Het koppel stijgt met 80 Nm.

Kortom, het is goed om te weten dat je zelf met een obsucure sedan als de Maserati Ghibli terecht kan op de Essen Motor Show 2023. Zoveel Masers stonden er helaas niet.