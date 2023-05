Maserati kondigt einde Trofeo-modellen aan

Maserati kondigt het einde aan voor de toffe Trofeo-modellen. Jammer, man!

Gevoelsmatig hebben we maar relatief kort kunnen genieten van de V8 uit de Maserati Trofeo-modellen. Het is een van de heetste modellen van Maserati. Qua sound blijft deze iets achter bij de oude achtcilinders, maar als het gaat om prestaties zijn het bizar snelle auto’s.

Aan alle goede dingen komt een eind en dus ook aan deze Trofeo-modellen. Op dit moment zijn er drie Trofeo’s, op basis van de Ghibli, Quattroporte en Levante. Mocht je interesse hebben: wees er snel bij. Maserati kondigt het einde aan voor deze toffe topmodellen.

Einde V8

Dat komt namelijk omdat de briljante 3.8 liter V8 uit productie gaat. De Italianen bouwen ‘m nog tot het einde van dit jaar en dan is het over en uit voor het 580 pk sterke blok. Maserati zal wel een voorraadje gaan produceren om aan de vraag te kunnen voldoen tot en met 2024.

Met name in de VS is dat een dingetje, want daar koopt men de auto’s namelijk – veelal – rechtstreeks bij de dealer. Dat is niet een heel erg lange looptijd. Volgens Maserati worden alle modellen met deze motor een collector’s item.

Het betekent niet allen een afscheid van de Maserati Trofeo-modellen, maar ook van de Maserati met V8. De eerste kwam in 1959 (Maserati 5000GT) en sindsdien heeft het Italiaanse merk er meer dan 100.000 van gebouwd.

Maserati kondigt einde aan met speciale modellen

Op Goodwood Festival of Speed lanceert Maserati nog twee speciale edities: de Ghibli 334 Ultima en de Levante V8 Ultima. Beide zijn gebaseerd op de Trofeo-modellen.

Er zijn twee opvolgers van de V8 motor. Enerzijds is dat de zeer recente 3.0 V6 Nettuno motor. Anderzijds, als je veel vermogen en koppel in een Maserati wil, kun je niet om de elektrische Folgore-modellen heen.

Mocht je je afvragen welke Maserati’s je nu ziet op de afbeeldingen, dat zijn de ‘Zeda’-uitvoeringen. Die hebben een lak die overgaat van blauw naar grijs naar wit, om zo de overgang naar elektrische mobiliteit te symboliseren.

Ofzo. Enfin, mocht je op zoek zijn naar een Italiaanse topsedan met een heerlijk hysterische V8 die de achterwielen teistert, nu is toch wel het moment om toe te slaan.

