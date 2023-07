Ghibli 334 Ultima is snelste productiesedan ter wereld

We kunnen er niets anders van maken, de Maserati Ghibli 334 Ultima zal de allersnelste sedan ter wereld zijn.

Downsizing raakt ons allemaal. Sommige merken kunnen het wat uitstellen. Niet geheel ontoevallig zijn het de Italiaanse merken die wat ouderwetsere techniek verkopen. Dat heeft zo wel zijn voordelen, want zoals @jaapiyo kon melden zijn juist die auto’s daardoor een stuk betrouwbaarder! Maar we gaan het bij de Maserati Ghibli 334 Ultima niet hebben over de onberispelijke betrouwbaarheid, maar de topsnelheid: 334 km/u!

Topsnelheid Maserati Ghibli Ultima 334

Ja, de Ultima loopt 334 km/u. Deze auto is het laatste hoofdstuk qua Maserati achtcilinders. Ferrari zal na volgend jaar stoppen met het leveren van de motoren. De Nettuno V6 Biturbo zal de nieuwe top-plofmotor worden van de Italiaanse autobouwer. De eerste Maesrati met V8 was de 5000GT in 1959. Sindsdien heeft het Italiaanse merk 100.000 auto’s met een achtcilinder geproduceerd.

Naast de Ghibli Ultima 334 is er ook een Maserati Levante Ultima V8. Daarbij wordt de topsnelheid niet vermeld, omdat die een stuk lager is. In beide gevallen ligt dezelfde 3.9 liter biturbo V8 in het vooronder en in beide gevallen levert deze motor 580 pk. Dat is overigens hetzelfde als de Trofeo-modellen hebben. Dus in dat opzicht mis je niets. Toch loopt de Ghibli Ultima harder.

De standaard Trofeo houdt er namelijk bij 326 km/u ermee op. Volgens Maserati komt dat namelijk door het gewicht te verlagen en andere banden te monteren. Naast een hogere topsnelheid, is de auto ook sneller op de sprint naar de 100 km/u: 3,9 tellen in plaats van 4,3.

Aanpassingen

Het zijn voornamelijk cosmetische aanpassingen. Maar hey, bij een Maserati is de esthetiek van groot belang, anders koop je geen Maserati natuurlijk. De Ghibli Ultima 334 is gespoten in de kleur Scià di Persia, dat het midden houdt tussen blauw en groen.

Heel erg fraai. Het interieur, zwart alcantara met pindakaas leer ziet er eveneens geweldig uit. Uiteraard heb je voldoende borduursels en badges om je eraan te herinneren dat jij een van de 103 gelukkige eigenaren bent van zo’n Ultima 334.

De Levante Ultima V8 (da’s de SUV) kun je krijgen in Nero Assoluto en Blu Royale. Net als bij de Lynk & Co 01 heb je dus alleen de keuze uit donkerblauw of zwart. De velgen zijn met 22 inch zelfs een maatje groter dan op de Ghibli. Het interieur is eveneens heel erg fraai. De prestaties zijn bij de Levante V8 Ultima gelijk aan de Trofeo.

Check hieronder de rijtest met de Ghibli Trofeo:

Beide auto’s maken hun debuut op het Goodwood Festival of Speed, waar Wouter morgen aanwezig zal zijn!