Gelukkig, dít wordt de Renault 5 E-Tech!

De Renault 5 E-Tech lekt keihard en dat is goed nieuws, want hij wordt leuk.

Retro-design is in. Steeds meer automerken gebruiken trekjes van zeer oude modellen om hun nieuwe modellen herkenbaar te maken. Denk aan Nissan met de nieuwe Z, of de Hyundai Ioniq 5 die trekjes heeft van de Pony uit de jaren ’70. Renault is juist altijd aardig progressief geweest qua designtaal, voor het submerk Alpine werd toch even gekeken naar het origineel. Dat beviel kennelijk, want Renault gaat verder naar het verleden kijken.

Renault 5

Renault wil één van hun grootste succesnummers naar het heden brengen. De Renault 5 krijgt een nieuwe versie in het moderne (elektrische) tijdperk. Dat hoeft verder geen breaking news te zijn. Er is immers een concept-versie die de productieversie globaal schetst. Toch zie je daar vrij duidelijk aan dat er nog wat ruige randjes aan zitten. Het is vrij makkelijk om een concept, waar je eigenlijk alle vrijheid voor hebt, om zeep te helpen dankzij alles wat er voor typegoedkeuring moet veranderen (hallo Honda e).

Patenttekeningen

Renault heeft echter de Renault 5 moeten indienen bij het WIPO, de World Intellectual Property Organisation. Rechtstechnisch gezien handig, maar onder het mom van transparantie kun je daar gewoon bij. Dus bij deze kijken we al naar de productieversie van de Renault 5. Die stelt ons gerust.

Hij lijkt namelijk erg op de concept! De lampen, zelfs de vierkante dagrijverlichting in de voorbumper, hebben de concept-naar-productiefase overleefd. Het lijnenspel is zo goed als identiek, de iconische C-stijl bestaat nog, de achterlichten zijn hetzelfde: het is gewoon een bijgeschaafde versie van de concept. Top!

Details

Het enige wat er echt gewijzigd moest worden zijn wat basale dingen. Zo zitten er volwaardige spiegels op de productieversie van de Renault 5, in plaats van de minder opvallende units van de concept. De dagrijverlichting in de bumper is niet een volledig LED-vierkant maar vier ‘hoekjes’ op een zwart paneel. De lichtgevende Renault-tekst keert niet terug, maar daar moet toch een kentekenplaat komen. De voordeuren hebben geen weggewerkte deurgrepen maar ‘normale’ grepen. De achterdeuren hebben de greep in de C-stijl verwerkt wat bij het zijaanzicht de illusie wekt dat de Renault 5 driedeurs is, maar je hebt er gewoon vijf. In beide voorflanken zitten klepjes voor de laadpoorten, wat lijkt te betekenen dat je aan beide kanten kan laden.

Teaser

De velgen zijn wat kleiner, maar qua ontwerp wel identiek aan de concept. We zien het asymmetrische Renault-logo aan de achterkant niet, op de concept wel. Daar komt een ‘5’ badge. Een laatste dingetje dat opvalt is het paneel op de voorklep, waar je net als de 5-badge op de teaserafbeeldingen al kon zien hoe dat gaat worden. Op de voorklep komt een LED-paneel met je laadstatus.

Over die teasers gesproken: daardoor weten we dat de Renault 5 E-Tech Electric, zoals ‘ie voluit gaat heten, voor 26 februari op de planning staat. De dikste versie krijgt een 52 kWh batterij waarmee 400 km rijbereik gerealiseerd kan worden.