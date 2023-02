Adam Levine klaagt oplichters aan vanwege valse VIN

Maroon 5-zanger Adam Levine is keihard om de tuin geleid. Ook die dure agenten kun je dus niet geloven.

Tegenwoordig betaal je een godsvermogen voor een bijzondere klassieker. Zeker als het er eentje met matching numbers is. Dus dat de motor en het chassis bij elkaar horen. Niet te veel kilometers, gedocumenteerde historie en een algeheel nette staat zijn een pre om de waarde te doen stijgen.

Maroon 5-zanger Adam Levine timmert al een tijdje aan de weg (This Love is alweer 21 jaar oud!) en heeft in de tussentijd voldoende centjes bij elkaar gespaard.

Hij deed zichzelf een Maserati cadeau, net zoals onze collega @rubenpriest dat onlangs heeft gedaan. Nu weten we niet of Ruben ook kan zingen, maar dat geheel terzijde. De auto in kwestie betreft een Maserati Ghibli Spyder 4.9 uit 1971. Maar nu komt het wrange: Adam Levine is keihard opgelicht!

Sjoemelen met chassisnummers

De handelaar in kwestie – Rick Cole – heeft de auto namelijk een beetje ‘aangepast’ om deze iets interessanter te maken. Zo is de documentatie van de auto vervalst. Dat niet alleen, ook is er gesjoemeld met de motor en en chassiscodes. Deze zouden origineel zijn, maar zijn het niet.

De nummers die op de Ghibli van Levine (AM115.492.1241) staan verwijzen namelijk naar een auto die in Zwitserland staat in een collectie. Nu hoeft het niet altijd zo te zijn dat de handelaar dit bewust heeft gedaan, ook hij kan om de tuin geleid zijn.

Aan de andere kant, je mag verwachten dat een handelaar zijn huiswerk heeft gedaan. Maar wat blijkt, volgens de LA Times heeft de handelaar deze wijzigingen aangbracht! De Maserati Ghibli Spyder heeft normaal gesproken een 4.7 liter motor, maar Adam Levine wilde de SS met 4.9 liter motor. Deze combinatie in de Ghibli Spyder is bijzonder zeldzaam. Van de Ghibli Spyder zijn slechts 125 exemplaren gebouwd.

Maar WAT is de auto van Adam Levine nu?

Van de 125 zijn er 25 voorzien van de 4.9-motor. Wat de auto van Adam Lvine nu eigenlijk is, is niet duidelijk. Het kan een gewone Spyder zijn waar ze de dikke motor in hebben gelepeld. Of een Ghibli SS coupé die ze hebben omgebouwd. Of een echte, maar dan met het verkeerde nummer. Dat kan natuurlijk ook.

Hoe nu verder? Nou, Levine heeft er 950.000 dollar voor betaald. Hij wil de verkoop ongdaan maken. Hij kocht de Ghibli door 100.000 euro te betalen plus twee klassieke Ferrari’s in te ruilen: Ferrari 365 GTC uit 1968 en een Ferrari 365 GTC/4 uit 1972. De rechter gaat er binnenkort uitspraak over doen. Maar zo zie je maar weer, ook bij die super-exclusieve handelaren kun je keihard opgelicht worden.

Via: Jalopnik.