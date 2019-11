Wereldstad stuurt Uber de laan uit

Ga maar weer van de nationale taxi's gebruik maken.

We gaan het hebben over Engeland. Maar voordat je je mening over Brexit uit de doeken doet, dat is vandaag helemaal niet relevant. Vervoer in Londen is vandaag belangrijk. Je hebt genoeg opties, de bus, de tube, of natuurlijk de taxi. De karakteristieke Londense ‘FX4’-taxi is nog steeds razend populair en deel van het straatbeeld. Of er sprake is van een taxi-oorlog is, dat weten we ook niet, maar er is tegenwoordig wel concurrentie. Uiteraard van iedereens favoriete ‘word je eigen taxichauffeur-bedrijf’: Uber.

De Amerikaanse gigant is een mooie manier om niet alleen als bestuurder geld te verdienen, maar ook als particulier om overal en nergens een ‘goedkoop’ ritje van hot naar her te kunnen fixen. Ook in Londen, dus. Het gaat echter lastiger dan daar gewoon mensen Uber te laten installeren als app. Steden moeten Uber toegang verlenen om te kunnen opereren. Londen heeft die toestemming, maar komen daar op terug.

Transport for London trekt de licenties voor Uber in de Engelse hoofdstad in. Uber zou last hebben van een ‘patroon van falen’, waardoor de veiligheid van gebruikers niet gewaarborgd kan worden. TfL is verder niet boos, ze zijn zelfs positief over de integratie van Uber en hun transparantie jegens de transportraad. De veiligheid is gewoon een te serieuze issue.

Dus, als je in Londen bent, pak een black cab. Ouderwets en vertrouwd, in tegenstelling tot onze eigen ‘cutting edge’ taxi’s. Alleen niet verwachten dat ze heel snel zijn.