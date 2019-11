‘Er past een V12 in de Aston Martin DBX’

Nou, mieter 'm er maar in.

De 260.000 euro kostende Aston Martin DBX is hier om de investering van het merk uit Gaydon te financieren. Het moet een echte Aston Martin worden. Maar, is dat een vereiste voor een SUV? De grootste concurrent van de DBX, de Urus, is ook niet in zijn DNA een Lamborghini. Om het nou een opgeleukte RS Q8 te noemen gaat wellicht wat ver, maar de motor en het interieur komen grotendeels overeen. Dus wat dat betreft hoeft een DBX helemaal niet een pure Aston Martin te zijn: als het maar verkoopt.

Op papier lijkt het dan ook dat de DBX helemaal niet probeert een Aston Martin te zijn. De techniek komt grotendeels van Mercedes. Sterker nog: de 4.0 liter biturbo V8 die we kennen uit de Vantage, begon ooit als de AMG M178-motor en is niet grondig anders sinds de Britten ermee hebben geprutst. En dat is begrijpelijk, dat moet je onthouden. Waarom duur doen als het goedkoop kan, zeker als de auto je cashcow is.

Maar goed, Aston Martin heeft ooit met de V12 Vantage duidelijk gemaakt dat zij overal een V12 in kunnen lepelen. Een gigant als de DBX moet dan ook wel iets groters kunnen huisvesten toch? Ja, Andy Palmer, CEO van Aston, denkt van wel. De 5.2 liter twinturbo V12 van de DB11 zou er in passen. De auto zou dan op de markt komen als een DBX AMR, met pak ‘m beet 630 pk.

Palmer ziet namelijk speciale edities van de DBX wel zitten. Het is niet zoals een Urus, gewoon een ‘cashcow-aanvulling’ op het gamma. Nee, de DBX hoort er gewoon helemaal bij. Een V12-versie is daarom een optie binnen handbereik, er moet alleen nog gekeken worden of de negentraps (Mercedes!-)automaat die extra bak power aankan, of dat die weer helemaal bijgesteld moet worden. Het enige nadeel is dat de auto dan pas op het niveau zit van de Urus (641 pk), maar wel minder zuinig en uiteraard ook veel duurder wordt. (via Road and Track)