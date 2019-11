Taxichauffeurs naar rechter om falende Tesla’s

Maar is dat wel terecht?

Een Tesla als taxi inzetten is eigenlijk een briljant idee. Een auto met elektromotor is perfect voor dit soort omstandigheden. Veel stadsverkeer. Veel accelereren, veel afremmen (op de motor uiteraard). De Model S is er bij uitstek voor geschikt, want deze hatchback is enorm ruim en biedt niet één maar twee bagagecompartimenten.

Tel daarbij op dat je enorm veel voordeel krijgt van de fiscus, er veel voordelen zijn/waren om zo’n BEV op de zaak te zetten en dat elektriciteit (nog) geen drol kost en je vraagt je af waarom niet elk taxibedrijf zijn E-Klasse of Superb inruilt voor zo’n Amerikaanse wereldverbeteraar.

Nou, niet elk taxibedrijf is er even content mee. Dat meldt het NRC. Enkele jaren geleden was het een eis van Schipholtaxi dat er een Tesla Model S werd aangeschaft. Er zijn nu vier taxichauffeurs die hun geld terugeisen van Tesla. De kwaliteit van de auto’s blijkt namelijk abominabel. De betrouwbaarheid laat zeer veel te wensen over. De auto’s kregen al heel snel na aflevering te maken met missers als foutieve verlichting, sensoren en nare bijgeluiden.

Dat was echter het begin, want er waren ook echt grote problemen met niet functionerende remmen, motor en laadsysteem. Ook de accu bleek niet goed te zijn. Na een update was de actieradius in een keer een stuk kleiner. Kortom, een en al ellende. Een van de chauffeurs heeft in 3 jaar tijd maar liefst 33 keer de auto naar de garage moeten brengen. Een gare Alfa Romeo 159 moet net even wat frequenter voor onderhoud naar de garage, maar veel scheelt het niet.

Nu willen de 4 chauffeurs hun geld terug. Zij hebben destijds de auto’s voor 86.000 euro per stuk gekocht. De chauffeurs werken samen met één advocaat die gezamenlijk hun belangen behartigt. Overigens is Tesla het zelf er niet mee eens. Vanwege de technische perikelen heeft Tesla diverse malen zeer coulant coulance verleend. Ook ná de garantieperiode.

Overigens: de Tesla Model S was in 2014 nog niet zo heel erg lang op de markt. Een nieuw merk, een nieuwe aandrijflijn en een nieuw netwerk is natuurlijk wel iets dat niet meteen vlekkeloos werkt, terwijl een Schiphol taxi een zeer zwaar heeft. Dus je kunt je afvragen of het destijds wel een slim idee was om met zulke dure taxi’s te rijden. Daarbij is Tesla niet de enige, Mercedes had met de W211-generatie van de E-Klasse ook te maken met zeer veel klachten, veelal van elektronische aard, waarover de taxibranche niet content was.

