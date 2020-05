Goedkope elektrische Fiat 500 op komst

De eerste Fiat 500e ging gek genoeg aan onze neus voorbij. Dat leek een vreemde beslissing van Fiat. De elektrische 500 was namelijk alleen maar leverbaar in de Verenigde Staten. Juist, in het land van pick-ups, dikke achtcilinders en appeltaart kreeg men wél een elektrische 500 en wij progressieve Europeanen niet.

Elektrische 500

Dat was minder vreemd dan het leek. De eerste Fiat 500e was er namelijk maar vanwege één reden. Er waren enkele staten (Californië en Oregan) die het verplicht stelde dat er ook ZEV’s (Zero Emmission Vehicle) in de showrooms stonden. Fiat had deze nog niet, dus werd zo de 500e geboren.

Mondjesmaat

De Fiat 500e wordt mondjesmaat via via de grijze import naar Nederland gehaald, dus je kunt ze af en toe tegenkomen. Nu is er eindelijk ook een Fiat 500e aangekondigd voor Europa. Ondanks dat we er heel erg blij mee zijn, is het wel een vrij prijzige auto geworden. Voor een basismodel ben je al gauw 40 mille kwijt.

La Prima

Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat het niet écht een instapmodel is. De La Prima-uitvoering (voor 38.900 euro) is best aardig luxe aangekleed en ziet er kek uit. Maar gelukkig zit er meer in het vat. De eenvoudige en dus vooral goedkope elektrische Fiat 500 is namelijk gespot!

Logische gang van zaken

Het zou gaan om een uitvoering met eenvoudig canvas-dak, halogeen koplampen en een sober uitgerust interieur. Een ware goedkope elektrische Fiat 500, dus. Nu is het geen rare gedachte. Integendeel. het is een logische gang van zaken. Fabrikanten lanceren eerst de dure en dikke modellen, om later op de proppen te komen met goedkopere varianten.

Dichtbij

Passione Italiane weet te melden dat de komst van de goedkope elektrische Fiat 500 heel dichtbij is. Dat niet alleen, ook weten ze een prijs te noemen, die moet zo rond de 25.000 euro liggen. Nog steeds een bak geld voor een kleine 500, maar haal de 4.000 subsidie van Stientje ervan af en het verschil met een vergelijkbare 500 wordt al een stuk kleiner.

Juli

Daarnaast weet Passione Italiane ook te verklappen op welk moment de nieuwe en goedkope elektrische Fiat 500 onthuld gaat worden. Op 4 juli moet deze in Turijn worden gepresenteerd. Dus hoe zit het met de goedkope elektrische 500 voor onze markt? We spraken met Fiat Nederland:

“We hebben net de meest exclusieve versie van de nieuwe elektrische 500 gepresenteerd, dus we zijn nog niet toe aan eventuele andere versies. De foto’s die ik ook online zie zijn in ieder geval van een cabrio. Dus dat zal de instapversie niet zijn” Mirco Racz, Fiat Nederland

Kortom, er komt een instapversie en ook nog een instapper met een dicht dak. Hopelijk weten we aan het begin van de zomer meer. Uiteraard lees je er alles over. Hier, op Autoblog.