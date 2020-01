WhatsApp in de auto illegaal? Niet helemaal

En hiermee komt de appen-in-de-auto discussie weer naar boven.





Even snel een appje sturen of kijken naar je smartphone-scherm als er een notificatie binnenkomt. Illegaal, maar ook weer niet. Het is namelijk maar net hoe je het doet.

Een smartphone in de hand bedienen is al jaren verboden en daar staat een fikse boete op. Bedien je echter diezelfde smartphone terwijl deze in een houder zit, dan ben je niet illegaal bezig. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegenover de NOS bevestigd.

En daar zit ook de uitdaging voor de politie. Het appverbod in de auto is lastig te handhaven. En zelfs als je het legaal doet (met een smartphone in de houder) is het alles behalve slim. Zelfs een seconde niet opletten tijdens het autorijden kan nare gevolgen hebben. Bijvoorbeeld een te late remactie met een botsing tot gevolg, of nog erger.

De discussie is weer naar boven gekomen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd door het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In een vandaag gepubliceerd onderzoek concludeert de stichting dat appen met een smartphone in een houder net zo gevaarlijk is als appen vanuit het vuistje.

Een nieuwe wet maken of aanpassen en het bedienen van een smartphone in de houder illegaal maken lijkt onwaarschijnlijk. Je kunt immers ook je navi bedienen op de smartphone. En dat maakt het niet anders dan de navigatie van het infotainmentscherm in de auto instellen. De verantwoordelijk ligt uiteindelijk bij de automobilist zelf: laat die telefoon met rust.