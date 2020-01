Royale prijzen voor de Royale Maserati’s

Dit betaal je voor exclusiviteit.





Op de Autosalon van Brussel presenteerde Maserati special editions van al hun modellen. Aangezien het definitief einde verhaal is voor de GranTurismo, zijn dat er op het moment om precies te zijn drie. Alle varianten van zowel de Ghibli als de Quattroporte en de Levante verschijnen in ‘Royale’-uitvoering, met uitzondering van de V8 Quattroportes. Per model worden er 100 stuks gebouwd.

Mocht je een déjà vu beleven: ja, we hebben hier inderdaad vorige week al over geschreven. Nu hebben we echter beeldmateriaal van alle drie de modellen en bovendien zijn nu ook de prijzen bekendgemaakt.

Eerst nog even: wat maakte deze editie ook al weer speciaal? Niet heel veel, maar de auto’s hebben net genoeg afwijkende details om het een special edition te kunnen doen. Zo zijn de chique kleuren Blu Royale en Verde Royale exclusief voorbehouden aan deze modellen. Hetzelfde geldt voor de 21 inch antraciet velgen. De modellen zijn verder rijk uitgerust met onder meer een Bowers&Wilkins-systeem, een elektrisch zonnedak en privacy glass. Uiteraard mag een plaquette met ‘1 of 100’ niet ontbreken.

Goed, laten we ter zake komen: wat kosten de Maserati’s in Royale-uitvoering? De Ghibli is te krijgen vanaf €138.492. De Levante moet €158.325 kosten en Maserati’s vlaggenschip, de Quattroporte, €170.799. Ter vergelijking: voor een normale Ghibli, Levante en Quattroporte gelden vanafprijzen van respectievelijk €104.251, €123.681 en €136.630. Porsche kwam overigens onlangs ook met een vergelijkbare special edition van de Panamera: de 10 Years Edition. Deze speciale Panamera 4, die eveneens over een V6 beschikt, is met een prijskaartje van €148.200 goedkoper dan de Quattroporte Royale. Aangezien Porsche geen aantallen roept is deze waarschijnlijk wel minder exclusief.

De Royale modellen zijn per direct te bestellen. De levering start vanaf maart.