Aston Martin AMR21 brengt British Racing Green terug - Autoblog.nl

Het tweede team wat met een radicaal anders uitziende auto gaat rijden is Aston Martin, die hun Formule 1 auto AMR21 hebben onthuld.

Er is een tijd geweest dat elk land bij het autoracen een vastgestelde kleur had. Dat is waarom je oude Ferrari’s en Alfa Romeo’s veelal zal associëren met rood. Duitse auto’s waren zilver. En de Britten hadden een donkergroene kleur die uiteindelijk British Racing Green is gaan heten.

‘Nieuw team’

De kleur werd vooral veel gebruikt op de oude Bentley Blowers en Aston Martins. Vooral die laatste is veel vaker met de donkergroene kleur aan de haal gegaan. Aston Martin maakt dit jaar na 61 jaar een rentree in de Formule 1 als zelfstandig team. Net als Alpine klinkt dat groter dan dat het in weze is. Aston Martin is namelijk de nieuwe naam die gegeven is aan het team Racing Point. Bovendien was Aston Martin al veel aanwezig in de F1, door de banden met Red Bull bijvoorbeeld. Dat het nu een eigen team is, heeft dan weer te maken met Lawrence Stroll, de teameigenaar die sinds kort een enorm aandeel heeft in het merk Aston Martin.

Nieuwe livery

Goed, zoals de Alpine A521 eigenlijk een Renault R.S. 20 is, is de Aston Martin AMR21, de naam van de nieuwe bolide, een auto die veel overeenkomsten vertoont met de uitgaande auto van Racing Point. Wel zijn de kleuren drastisch veranderd en het zal je direct opvallen: British Racing Green is terug! Racing Point viel wel lekker op omdat de auto’s roze waren, te danken aan één van de belangrijkste sponsoren genaamd BWT. Die helpt nog wel met sponsoren, maar dan door roze randjes hier en daar. Vooral het mooie donkergroen van Aston Martin staat centraal. Het team heet trouwens Aston Martin Cognizant Formula One, de naam van deze Amerikaanse IT-gigant zal je ook prominent op de auto vinden.

Zoals gister ook al aangegeven is 2021 een beetje een geïmproviseerd seizoen: er zouden volledig nieuwe regels komen, maar dat is naar 2022 uitgesteld. Technisch gezien er dus weinig écht nieuw aan de AMR21. Toch lukt het aardig, net als bij Alpine, om de auto door de nieuwe kleuren volledig anders te laten ogen.

In The Vault, een afgezonderde plek met een lekker duistere sfeer, trok Aston Martin het doek van de AMR21. Dat deden ze, zoals je kunt zien, met behulp van hun twee bestuurders. Dat Lance Stroll zou blijven lijkt duidelijk, het is de zoon van de eigenaar van het team. Naast Stroll komt een bestuurder die we ondertussen kennen als een zowat F1-veteraan, Sebastian Vettel. Voor de Duitser een mooie manier om in zijn inmiddels al bijna vijftien jaar tellende carrière nog eens een nieuwe kans te krijgen.

De eerste Formule 1 race in het seizoen van 2021 gaat van start op 28 maart. De Aston Martin AMR21 zal hier dus ook voor het eerst te zien zijn.