Wheelsandmore RS7 heeft meer pk dan een hypercar

Het gekke is, we kijken er eigenlijk niet meer van op. Maar laat het even inzinken, deze Wheelsandmore RS7 heeft vermogen dan een hypercar.

Ooit, lang geleden, was er een oliecrisis. Er was ineens te weinig brandstof. Handig voor bepaalde landen om hun visitekaartje af te geven. Wisten we meteen van wie we eigenlijk afhankelijk zijn. Toen werden veel auto’s met grote motoren ineens enorm geknepen. Het was het einde van de Muscle Cars en ook in Europa gingen we efficiciënter te werk.

We zijn nu 50 jaar verder en wederom moeten we het zuinig aan doen. Dat is een van de redenen waarom benzinemotoren allemaal zijn voorzien van een turbo. Ideaal voor de fabrikanten. Zo kunnen de auto’s op papier zuinig zijn en op het asfalt lekker krachtig. Top. Maar het kan ook leiden tot bijzondere dingen. Zoals deze Wheelsandmore RS7.

6 stages voor Wheelsandmore RS7

Standaard is een RS7 Sportback al geen stakker. De 4.0 TFSI V8 van Audi is goed voor maar liefst 600 pk en 800 Nm. Maar meer, veel meer en heel veel meer is dus mogelijk bij Wheelsandmore. Ze hebben maar liefst 6 pakketjes in de aanbieding, ‘stages’, zoals men vaak bezigt in de tuningscene.

De eerste, Stage 1, is een simpele ECU-aanpassing waardoor de motor iets vrijer loopt en toevallig 700 pk levert. Ook is dan de snelheidsbegrenzer verwijderd. Bij Stage 1+ is ECU-afstemming net even wat assertiever en heb je 740 pk.

Stage 2 is de derde mogelijkheid (verwarrend, we weten het) en dan is er een sportfilter gemonteerd, plus de ECU-tune van 1+. Het resultaat is dan al 780 pk voor de Wheelsandmore RS7. Bij Stage 3 gaan ze echt los en krijg je andere luchtinlaat, sportuitlaat, spruitstukken en nog wat dingetjes.

1.045 pk. 1.045!

Dan heb je ineens 840 pk onder de rechtervoet. De automaat wordt dan aangepast om het hogere vermogen te kunnen verwerken. Dan is er nog een Stage 4-kit. Daarbij krijg je hybride-turbo’s en andere MAP-sensoren. Dat resulteert ook meteen in 915 pk…

De zesde stat, Stage 5, is het meest indrukwekkend. Dan worden de turbo’s vervangen door grotere items. Dientengevolge levert de motor in de Wheelsandmore RS7 dan 1.045 pk. Meer dan een hypercar van enkele jaren geleden. Wat het doet met de prestaties, wordt niet vermeld. Wel vertelt de Duitse tuner met (terechte) trots dat ze tot 980 pk kunnen leveren met TUV-goedkeuring.

Uiteraard kun je kiezen uit diverse grote velgen (ze heten niet voor niets Wheelsandmore) voor de RS7 en hebben ze diverse schroefsets van KW Suspension voor je in de aanbieding. Prijzen variëren van 2 mille voor Stage 1 tot 25 mille voor stage 5. Het is veel geld, maar ergens klinkt het als een koopje. Toch handig, turbo-torretjes.