Coolste auto van het moment wordt nog wat cooler

De coolste auto van het moment kan nu met een fraaier interieur besteld worden. En check die mooie cabriokap!

Het was misschien wel het leukste onderdeel van Top Gear: The Cool Wall! Richard en Jeremy die eindeloos discussiëren of een auto nu wel of niet cool is. De uitslag was minder interessant dan de discussie. Dat zegt voornamelijk wat over het amusementsgehalte van de genoemde discussie.

Een van die auto’s die wat ons betreft heel erg hoog mag scoren, is de Lexus LC. Het is een heerlijk verfrissende auto. Dat komt deels door zijn techniek, maar ook hoe de auto in de markt is gezet. Het is niet zozeer de snelste, laagste, duurste of meest luxe auto. De grote Lexus gewoon een heel toffe wagen. De auto loopt nu alweer een paar jaartjes mee, dus is het de hoogste tijd voor een opfrisbeurt.

Upgrades coolste auto

Dat gaat dus mooi niet gebeuren. Lexus maakt wel even van de gelegenheid gebruik om hun topmodel even fijn te slijpen. De belangrijkste wijzigingen zijn voor de Lexus LC500 Cabriolet. Deze kun je nu bestellen met een blauwe (Marine Blue) kap. Dat niet alleen, je kunt ook een bijpassend interieur kiezen voor een creme-wit interieur met blauwe accenten. Hoe cool is dat?

Qua kleuren zijn er ook een paar dingen anders. Zo kun je kiezen uit een nieuwe kleur: Sonic Iridium-zilver. Niet spannend, maar met dat creme-witte interieur en blauwe kap moet het wel gaaf staan. Nu we het toch even over kleuren hebben, dat bijzondere groen (Terrain Khaki Mica) van de Lexus LC500 Cabriolet is nu ook leverbaar voor de Coupé.

Voor hen die een Coupé bestellen met het ‘L Package’ krijgen nu standaard 21 inch lichtmetalen velgen. In alle gevallen kun je nu ook kiezen voor oranje-kleurige remklauwen.

Qua aandrijflijnen verandert er niets. De Coupé is leverbaar met een 3.5 liter V6 hybride (LC500h) of 5.0 V8 (LC500). De Cabriolet is enkel en alleen leverbaar met die V8. De wijzigingen zijn alleen aangekondigd voor de Japanse markt. Leuk weetje, ondanks dat Lexus een Japans merk is, bestaat het merk langer in Nederland dan in Japan.

Of de wijzigingen ook worden doorgevoerd voor de Nederlandse markt, is op dit moment nog niet bekend. Hoe minimaal de wijzigingen ook zijn, het gaat om de coolste auto van het moment. Dan moeten we er wel even melding van maken.