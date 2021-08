Rode RS7 krijgt slechts 730 pk en kleinere wielen

Dat is tegenwoordig een tegenvallertje. Maar deze rode RS7 moet het er maar mee doen.

Het zijn vreemde tijden voor de petrolhead. Omdat auto’s telkens zwaarder worden en het geluid telkens minder, zien fabrikanten maar 1 oplossing: maak een auto sneller. Dat lost immers alle problemen op, nietwaar?

De pk-inflatie heeft ervoor gezorgd dat we niet meer opkijken van auto’s met meer dan 500 of 600 pk. Auto’s als de McLaren F1 en Mercedes CLK-GTR zaten rond de 600 pk en die auto’s waren sneller dan wat je ooit nodig zou hebben. Tegenwoordig moet je bij wijze van spreke je best doen om een Tesla met minder dan 600 pk te vinden.

Rode RS7 met flinke bodykit

Daarom was het een tegenvallertje toen we hoorden dat deze rammend ordinaire Audi RS7 van Keyvany slechts 735 pk heeft. Natuurlijk is 735 paarden veel te veel vermogen. Sterker nog, die 600 Pferden van de standaard RS7 zijn ook meer dan voldoende. Bij de Keyvany RS7 gaat het niet zozeer alleen om prestaties, maar meer om de stijl.

Nu kan de stijl wel of niet je smaak zijn, de uitvoering is wel precies hoe het hoort: alle onderdelen die je ziet op deze rode RS7 zijn van hoge kwaliteit en heel erg duur. Het gaat om een complete bodykit waarbij je zelf kunt kiezen welke onderdelen je wilt hebben.

Kleinere velgen dan standaard?

De motorkap, splitter, spoiler, nog meer spoilers, spiegelkappen, diffusor: alles is vrij fors uitgevallen. Maar omdat het van echt carbon is, valt het gewicht heel erg mee. Op een rode auto is het in elk geval duidelijk te zien welke onderdelen er later allemaal opgeschroefd zijn.

De velgen zijn K3-wielen, niet te verwarren met de op leeftijd gerakende Vlaamse maîtresses van Gertje. Ze zijn uiteraard gesmeed en erg duur. Voor zijn ze 9,5 inch breed en 21 in diameter, Achter 12 inch breed en 22 inch in diameter. Vreemd, een breedset op een auto die in basis voorwielaangedreven is. Overigens, bij Audi kun je 22″ rondom bestellen, dus voor het eerst in tijden heeft een tuner KLEINERE velgen dan normaal erop geschroefd door de fabrikant. Dat is misschien wel een noviteit op deze rode RS7.

Subtiele stijging

Dan tenslotte de motor. Middels een ECU-kuur is de 4.0 V8 goed voor 735 pk en 924 Nm. Geen wereldschokkende waarden, alhoewel de prestaties niet verkeerd zullen zijn. Reken op een 0-100 km/u tijd van net boven de 3 seconden een top van ruim 320 km/u. De sportuilaten moeten zorgen voor een (nog) ‘sportiever’ geluid. Qua looks knapt deze rode RS7 er wel wat van op, die vier kleine pijpen zien er gaver uit dan die twee komische ovalen stortkokers (met daarin de ‘echte’ uitlaatjes).

Alle RS7 onderdelen zijn te bestellen op de website van Keyvany.