Widebody RS6 heeft een bijzondere tankklep

En reken maar dat je de tankklep van deze widebody Audi RS6 Avant heel erg veel gaat gebruiken.

We begonnen de dag vandaag met de gloednieuwe BMW M3 Touring. Een enorm dikke stationwagon waar de petrolhead met nesteldrang reikhalzend naar uitkeek. Maar het is nog altijd niet de dikste stationwagon van het moment. Dat is nog altijd de Audi RS6. Niet alleen qua prijs, pk’s en Nm’s is de RS6 dikker, ook qua kilogrammen en afmetingen.

Af-fabriek is de huidige Audi RS6 enorm extrovert. Voor de fijne smaak is ‘ie namelijk veel te opvallend. Het hele idee met een snelle station is dat je enigszins incognito door het verkeer kon gaan. Maar mensen willen graag opvallen tegenwoordig. Voor mensen die de vorige Audi A6 (generatie 4G) hebben, is er goed nieuws. G&B Design heeft namelijk een enorm opvallende én brede bodykit.

Widebody RS6

Of het afgrijselijk of wanstaltig is, moet je in samenwerking met je igen smaak even bepalen. Maar dit ding is gebouwd om op te vallen. De kit bestaat nieuwe bumpers extra brede zijschermen voor, schermverbreders achter, vier moddervette ovalen uitlaten, een enorme spoiler en extra stripjes, lipjes en andere frutsels. Er zijn ook wat geinige details.

Wat dacht je van de vier ringen in de ‘diffusor’? Of de quattro-logootjes op de achterruit en in de grille. Aan de voorzijde zie je trouwens dat er ook een nieuwe motorkap is gemonteerd met een enorme luchtopening.

Kleine details zijn er ook, zoals koolstofvezel spiegelkappen, logootjes en het visitekaartje van je reclasseringsambtenaar in het handschoenenvakje. Minder subtiel zijn de wielen. Die zijn ook enorm groot.

Gekke tankklep

Het zijn enorme patta’s: 12×21 inch met daaromheen 325/25 ZR21-banden. Vervolgens hebben ze de widebody RS6 ook nog eens heel erg flink verlaagd. Want ja, een standaard RS6 ziet er in vergelijking uit als een Allroad.

De widebody RS6 heeft ook een gekkigheidje. Omdat er achteraf een hoop plastic opgeschroefd en op gelijmd is, krijg je te maken met de zogenaamde hardpoints van de auto. Eentje daarvan is de benzinetank, die kun je immers niet verplaatsen.

De vulopening ook niet. Dus ook daar is extra plastic opgeplakt. Kortom, dit dikke apparaat is blubberdik. Of ‘ie ook motorisch is aangepast: geen idee. Maar er zijn genoeg tuners die je daarbij op weg hulpen.

Meer lezen? Dit zijn de gaafste ABT Audi’s op een rij!