Wie had dat verwacht: Ralf Schumacher komt uit de kast!

Ralf Schumacher uit de kast. Compleet irrelevant natuurlijk, maar het is brekend nieuws deze morgen.

In het kader van zijdelings gerelateerd autonieuws hebben we vandaag brekend nieuws voor je. Niemand minder dan de 49-jarige Ralf Schumacher komt namelijk uit de kast!

Dat meldt de Duitse analist (hij doet analyses, geen stomme grappen graag) op zijn eigen Instagram-pagina. Daarin zegt hij: “Het mooiste in het leven is als je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kunt delen” met een foto waarin hij arm in arm staat met een man.

Ralf Schumacher uit de kast

Nu is het natuurlijk volkomen irrelevant wat je geaardheid is en of je daar voor uit wil komen, zou je zeggen. Echter, het schijnt echt een heel groot dingetje te zijn in de sportwereld. Daar is men nog aartsconservatief en vinden ze twee mannen die elkaar wel mogen extreem raar. Je moet gewoon ongelukkig blijven bij de vrouw waar je aan gewend bent, net als de rest.

Statistisch gezien is de kans vrij groot dat er meerdere Formule 1-coureurs van de mannenliefde zijn. En nee, dan doelen we niet op Lella Lombardi, Giovanni Amati of Maria Teresa de Fillipis. Er is tot nu toe één F1-coureur uit de kast gekomen en dat is Mikle Beuttler (ja, met een ‘e’). Dus in dat kader bezien is het enorm moedig van Ralf dat hij ervoor uitkomt, het is alleen jammer dat het in 2024 nog steeds een ding is.

Uitstekend palmares

Ralf Schumacher is natuurlijk het broertje van Michael Schumacher, alhoewel hij zelf ook een uitstekende staat van dienst heeft in de Formule 1. Hij won 6 maal, reed 8 maal de snelste ronde en behaalde 27 podiums en in totaal 329 punten in 182 races. Hij debuteerde in 1998 – net als zijn broer – bij Jordan. Een jaar later stapte hij over naar Williams en bleef daar tot 2004. Van 2005 tot en met 2007 kwam hij uit voor Toyota.

Tot 2016 was Ralf Schumacher getrouwd met Cora. Samen met haar heeft hij een zoon, David Schumacher.