Wie herkent dit zeldzame snelheidsmonster? - Autoblog.nl

Hint: het is geen Europese supercar.

Mocht je het antwoord op de vraag schuldig in de titel schuldig moeten blijven, dan zullen we het maar meteen verklappen: het betreft een Saleen S7 Twin Turbo. Liefhebbers van Amerikaanse auto’s en/of obscure supercars zullen de auto vast wel herkend hebben, maar de Saleen heeft bij lange na niet de iconische status die diverse Europese rivalen inmiddels wél hebben.

Dat geldt eigenlijk voor zo’n beetje alle Amerikaanse supercars, op de Ford GT(40) na. De Amerikanen waren heel succesvol met muscle cars, maar op het gebied van supercars zijn de Europese merken altijd heer en meester geweest. Toch zijn er wel degelijk indrukwekkende Amerikaanse supercars gebouwd. De Saleen S7 bijvoorbeeld.

Met zijn imposante dimensies en zijn vleugeldeuren had de S7 om te beginnen de juiste looks. Daar bleef het echter niet bij. Onder het spectaculaire koetswerk – volledig opgetrokken uit koolstofvezel – schuilde een even spectaculaire motor: een 7,0 liter V8 die 550 pk leverde.

550 pk was allesbehalve kinderachtig in 2000, maar in 2005 kwam de Saleen S7 Twin Turbo om de hoek kijken. Het vermogen kwam dankzij de Garrett-turbo’s uit op maar liefst 760 pk. In combinatie met het gewicht van 1.338 kg maakt dit de S7 een van de snelste auto’s ter wereld. De topsnelheid lag naar verluidt op 399 km/u. Daarmee kwam de Saleen dus in Bugatti Veyron-regionen terecht. Dat gold ook voor de acceleratie. De S7 was in staat in een luttele 2,7 seconden van 0 naar 96 km/u te sprinten.

De Saleen S7 is sowieso al een zeldzame verschijning, maar de Twin Turbo is dat zeker. Daarvan zijn er namelijk niet meer dan veertien gebouwd. Een daarvan zal in maart geveild worden bij Mecum Auctions. Het betreft een zwart exemplaar (daardoor valt de eindeloze hoeveelheid koelsleuven minder op) met 1.878 kilometer op de klok. Het veilinghuis geeft geen indicatie van de prijs van deze Amerikaanse exoot, maar die zal al snel op een half miljoen euro uitkomen.

Foto’s: Mecum Auctions