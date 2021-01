Mercedes EQA 250 preview - compacte elektrische SUV - Autoblog.nl

Na de EQC en de aangekondigde EQS volgt de voor Nederland erg interessante EQA. Aan de laatste letter mag je afleiden dat de EQA 250 een compacte elektrische SUV wordt, die had Mercedes nog niet.

Morgen (20 januari) om 11:30u volgen alle details, maar we hebben nu de eerste informatie voor je. We mochten al de eerste meters met de Mercedes EQA afleggen. Hilarisch genoeg zijn dan logo’s etc afgeplakt, alsof we aan de vorm niet kunnen zien dat het een auto is die behoorlijk lijkt op de Mercedes GLA.

Mercedes EQA 250

Nog niet alle technische details zijn beschikbaar, maar de typeaanduiding geeft een indicatie van het prestatieniveau. En dat wellicht ook nog andere varianten komen met meer of minder vermogen. Deze EQA 250 heeft een vermogen van 140 kW, of wel 190 pk.

Een voorwielaandrijver

Formeel is het nog niet gecommuniceerd, maar tijdens de korte kennismaking voelden we duidelijk de voorwielen wat krabbelen. Vrij logisch: want de GLA, GLA, B- en A-klasse zijn allen in de basis voorwielaangedreven. De Mercedes vierwielaandrijvijng 4Matic is bij de benzine en diesel versies optioneel. Of er van de elektrische EQA (of elektrische GLA zoals je wilt) een 4WD versie komt is nog niet duidelijk.

Prima prestaties EQA 250

Een vermogen van 190 pk is niet wild veel voor deze klasse en ook niet voor een EV. Zeker niet omdat het accupakket behoorlijk wat gewicht aan de Mercedes EQA heeft toegevoegd. Het is wel voldoende om meer dan vlot met het verkeer te kunnen meekomen. Prestatiecijfers volgen morgen, maar het voelt zeker niet “muesli” aan.

Laden en range Mercedes EQA 250

Details over de grote van het accupakket zijn er nog niet, maar wel over de range. Volgens Mercedes heeft de EQA 250 een WLTP range die in ieder geval groter is dan 420 km.

Over de AC laadmogelijkheden aan een langzame (thuis) laadpaal is nog geen informatie. Snel laden kan de Mercedes EQA in ieder geval met maximaal 100 kW DC. Geen wereldrecord, maar zonder meer snel genoeg.