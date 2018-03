Wie is de mysterieuze eigenaar van Tupac’s Siebener?

What you won't do...for a Siebener...

Straatpoëet Tupac Shakur legde al ruim twintig jaar geleden het loodje, maar True Thugs Never Die. Zodoende praten we ook op deze site soms nog steeds over de rapper die een groot deel van de jaren ’90 was, vooral als een van zijn voormalige auto’s weer eens te koop staat.

Zo schreven we begin vorig jaar over Pac’s BMW 750iL. Het is de auto waarin de destijds 25-jarige artiest voor de laatste keer de wereld aanschouwde in zijn achteruitkijkspiegel, nadat hij werd neergeknald met behulp van een Glock 22 in Sin City. De stijlvolle youngtimer is weer helemaal opgekalefaterd en van kogelgaten of bloedspetters vind je niks meer terug.

Onlangs dook de E38 (aankoopadvies) op in een aflevering van Pawn Stars. De pandjesbazen begluurden de 7-serie op zijn chromen wielen bij het bedrijf Celebrity Cars, dat claimt de auto in het bezit te hebben sinds de herfst van 2017. Spoiler Alert: de gewiekste zakenmannen wilden de prijs van 1,5 miljoen Dollar uiteraard niet betalen.

Maar is de 7-serie eigenlijk wel eigendom van Celebrity Cars? Dat is de vraag. Er is namelijk nóg iemand die claimt de 7-serie te verkopen, met de naam Gary Zimet. Zimet heeft een toko genaamd Moments in Time, dat bizarre items aanbiedt, zoals de lijkwagen waarin Martin Luther King zijn laatste rit maakte. Let wel, Zimet is mogelijk gewoon een louche sjacheraar. Hij tracht bijvoorbeeld ook een originele kopie van Schindler’s lijst voor 2,2 miljoen Dollar te verkopen. Probleem is alleen dat de nazaten van Schindler claimen dat de lijst nep is.

Hoe dan ook biedt Zimet de Siebener nog steeds aan op zijn website en claimt hij dat Celebrity Cars de auto ook maar probeert te verkopen uit naam van de (vorige?) eigenaar. Gezien de achtergrond van deze handelaar lijkt dat ogeloofwaardig, maar het feit is dat Celebrity Cars geen juridische actie onderneemt om Zimet te stoppen met het adverteren van hun(?) auto…

Interessant is daarbij dat noch Celebrity Cars noch Moments in Time uit de doeken willen doen wie nu de daadwerkelijke (vorige) eigenaar van de Bimmer is. Wij hebben echter wel een vermoeden. Suge, geef nou maar toe…Het heeft lang genoeg geduurd (via jalopnik.com).