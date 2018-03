Grootste Duitse deelstaat heeft Scheisse aan milieulobby

De aan Nederland grenzende kolenpot vindt diesels top.

Onlangs maakte enorme opschudding zich meester over het grootste land van de EU. Milieugekkies wonnen een rechtszaak, waardoor steden waar de luchtkwaliteit abominabel is de vrijheid/plicht krijgen bepaalde auto’s (lees: diesels) uit hun grondgebied te weren. Maar liefst zeventig Duitse steden hebben te kampen met een grotere luchtvervuiling dan toegestaan is volgens moderne wetten.

Een van de steden die ‘het bokkie’ zou zijn is Düsseldorf, dat op een dikke 100 kilometer ligt van Eindhoven. Je kan er bijvoorbeeld naar het vliegveld gaan, of de Königsallee bezoeken om dikke bakken te spotten. Düsseldorf ligt in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW), dat met achttien miljoen inwoners de grootste Duitse deelstaat is.

In NRW zijn ze van oudsher echter niet vies van een beetje uitstoot als dat ten goede komt aan de economie. Daarom heeft Minister-President Armin Laschet aangegeven dat hij een zogeheten dieselban niet zal toestaan binnen zijn deelstaat. Kijk, harde uitspraken die ingaan tegen de wet, daar houden we van.

Het zal je niet verbazen dat de Deutsche Umwelthilfe (DUH), de partij van boomknuffelaars waar het allemaal om begonnen is, nu dreigt Armin voor de rechter te slepen. No duh. We zijn alvast benieuwd hoe het verhaal verder zal gaan…



Chroomblauwe Merc op de Königsallee in Dusseldorf via autojunk.nl