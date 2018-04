Wie koopt deze BMW E30 met Japans hart?

Waarschijnlijk kon hij geen M3-krachtbron vinden...

Advertenties met een motorruil zijn altijd wel interessant. Waarom? Het is altijd de vraag tot hoever de eigenaar is gegaan, en bovendien hoe het blok presteert in de andere auto. Ditmaal kwamen we een BMW 3 Serie E30 tegen op eBay, met onder de kap een motor uit de geweldige Honda S2000. Bijzonder: een Duitser met een Japans hart!

Deze E30 staat te koop in het Engelse Whaley Bridge en is daardoor linksgestuurd. Hoe de eigenaar op het idee is gekomen om zo’n bijzondere motorruil te doen, is ons een raadsel. Feit is dat de 2,0-liter F20-motor voldoende ‘ademvrijheid’ heeft (zie foto 6), wat uiteraard de koeling ten goede komt. Het hoogtoerige blok is begrensd op 9.000 tpm en levert volgens de verkoper 365 pk, al is dat op te schroeven richting de 450 pk. In combinatie met een gewicht van 970 kg, belooft dat uitzonderlijke prestaties.

Wie binnenin een kijkje neemt, merkt op dat vrijwel alle voorzieningen zijn geschrapt. We ontdekken een rolkooi, Sparco-racestuur en slechts één Corbreua-kuipstoel. Van originaliteit is dus geen sprake: alles is zo te zien aftermarket!

Degene die interesse heeft, dient minimaal 15.000 pond over te maken. Omgerekend is dat ruim 17.000 euro. Voor die prijs krijg je een E30 die, volgens de verkoper in relatief goede staat verkeert. Wel zijn een aantal onderdelen aan vervanging toe, zoals de motorkapspelden. Heb jij het er voor over?