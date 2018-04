Schuurvondst: Lamborghini uit 1964 met Gulf Livery

Schitterende platen van deze klassieker.

Lamborghini kennen we tegenwoordig van de Aventador’s, Huracan’s en Golfkarretjes, maar het begon allemaal met het bedrijfje dat Feruccio Lamborghini oprichtte in 1948, genaamd Lamborghini Trattori. Het verhaal is genoegzaam bekend: Feruccio had succes, kocht een Ferrari, vond die Ferrari maar meh, liet dat weten aan Enzo, kreeg van Il Commendatore te horen dat ‘ie moest wieberen en richtte daarom uit pure woede zijn eigen toko op. Luttele jaren later kwam het bedrijf met de eerste supercar op de proppen die voorzien was van een middemotor, in de vorm van de bloedmooie Miura.

Volgens de overlevering hoefde dat echter allemaal niet zo van de grote baas zelf. Die hield meer van comfortabel cruisen dan van snoeihard hoeken over B-wegen. Wat dat betreft leek hij wellicht enigszins op zijn rivaal Enzo, die nadat hij zijn racecarrière beëindigd had zich ook steevast vervoerde in de 2+2’s van zijn bedrijf. Hoeken in een 250 GTO is voor jonge honden, cruisen in een 250 GTE voor gedistingeerde heerschappen.

Als je ervan overtuigd bent dat het leven beter is als het traag voorbij gaat, kan je echter nog beter op deze Lamborghini 2R uit 1964 stappen. Op inderdaad, want het is een open tractor zonder cabine. Heb je (meestal) toch niet nodig op het Italiaanse platteland. De 2R is voorzien van een driecilinder diesel die volgens de instrumenten pas 7.789 uur aan heeft gestaan.

Het meest opvallende aan de tractor is echter de kleurstelling. Het lichtblauw en oranje kennen we natuurlijk van de legendarische (en minder legendarische) auto’s die de kleuren van de oliemaatschappij droegen op het circuit, maar in 1964 was die livery helemaal nog niet zo hip. In de jaren ’30 waren er weliswaar al auto’s gehuld in Gulf-kleuren, maar pas in 1966 werd de uitgekiende combinatie pas echt populair toen de Le Mans-dominerende Ford GT40 er in gehuld werd. De eerste eigenaar van deze Lambo was dus een echte trendsetter. Via Ebay kan je een bod doen op het monster.