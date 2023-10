Dit is de meest gewilde elektrische occasion van Marktplaats

Collega @nicolasr is niet de enige die warm loopt voor een Tesla Model S…

Met de huidige benzineprijzen kan het zijn dat je denkt: weet je wat, ik laat mijn Saab staan en ik koop lekker een EV. Dan kom je als Jan Modaal vrij snel uit op een occasionwebsite, want zo’n Dacia Spring is toch een beetje basaal.

We vroegen ons of welke elektrische occasions er nu het meeste worden aangeboden en waar de meeste vraag naar is. Met dank aan onze vrienden van Marktplaats kunnen we deze vraag beantwoorden. We nemen in een kleine duik in vraag en aanbod van elektrische occasions.

Aanbod

Laten we beginnen met het aanbod: welke EV’s worden er het meeste aangeboden op Marktplaats? Op basis van de cijfers van het hele jaar tot nu toe is de meest voorkomende elektrische occasion de… Volkswagen Golf. En dat is niet omdat de GTE per ongeluk meegerekend is, er is gewoon veel aanbod van de e-Golf.

Het grootste gedeelte zijn e-Golfs van na 2017 en dat is ook de versie die je wil hebben. Deze heeft namelijk 300 km range in plaats van 190 km. Dat zijn nog NEDC-cijfers, maar het verschil is duidelijk.

Volkswagen e-Golf uit 2020, te koop op Marktplaats

Na de e-Golf volgen de Renault Zoe, Nissan Leaf en Tesla Model S in het lijstje met meest aangeboden elektrische occasions. Dit is niet zo verrassend aangezien dit allemaal EV’s zijn die al heel lang verkocht worden.

De volledige top 10 met de meest aangeboden elektrische occasions op Marktplaats ziet er als volgt uit:

Volkswagen e-Golf Renault Zoe Nissan Leaf Tesla Model S Hyundai Kona Electric Tesla Model 3 Peugeot 208 BMW i3 Audi e-tron Kia e-Niro

Vraag

Ook nog interessant is de vraag waar nu de meeste vraag naar is. Dat is niet direct uit de statistieken te halen, maar we weten wel welke modellen het meest bekeken zijn. Wat blijkt? Tesla’s kunnen rekenen op de meeste aandacht. Op nummer 1 staat namelijk de Tesla Model S, gevolgd door de Model 3 op nummer 2. De Tesla Model X staat ook nog in de top 5, terwijl die auto niet in de top 10 staat qua aanbod.

De Audi e-tron is ook een model wat veel bekeken wordt, want deze auto staat op nummer 3. Daarbij gaat het dus puur om de originele e-tron, niet om de e-tron GT en de Q4 e-tron.

De complete top 10 met de meest bekeken elektrische occasions op Marktplaats ziet er zo uit:

Tesla Model S Tesla Model 3 Audi e-tron Volkswagen e-Golf Tesla Model X Renault Zoe Nissan Leaf BMW i3 Hyundai Kona Electric Kia e-Niro

Het aantal weergaven zegt natuurlijk niet alles, want er zijn ook mensen die ‘kijken, kijken en niet kopen’. Maar het zegt wel iets over welke elektrische occasions er interessant gevonden worden. Er zijn dus gewoon veel mensen die naar Tesla’s zitten te koekeloeren.

Header foto: een Tesla Model S, te koop op Marktplaats