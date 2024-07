De best samengestelde 911 T-Hybrid is hier

De Porsche 911 Cuarenta Edition, zet maar voor de deur!

De meeste elfjes in Nederland zijn best saai samengesteld, toch? Wanneer zie jij een 911 rijden op de weg en denk je: wow, wat een heerlijke spec. Zelden, zelden. Best jammer, want er is veel mogelijk bij Porsche om iets bijzonders van je 911 te maken. Daar staat wel weer een prijskaartje tegenover natuurlijk.

Misschien ben je net als ik en ben je vooral visueel ingesteld. Ik kan moeilijk een gezellig huis zien bij een opgeleverd nieuwbouwwoning waar nog geen vloer in ziet. Terwijl anderen in hun hoofd al aan het koken zijn in de nieuwe keuken. Zo is het ook met auto’s. Porsche visualiseert de boel met de 911 Cuarenta Edition.

Dit is een speciale editie voor de Spaanse markt. Het is een feestmodel, waar ze bij Porsche altijd wel goed in zijn. Tot 1984 was een lokale importeur verantwoordelijk voor het brengen van Porsches naar Spanje en Portugal. Pas in ’84 kwam Porsche Spanje officieel tot stand. Daarmee blaast het merk 40 kaarsjes uit in Spanje en Portugal en dat moet gevierd worden.

911 Cuarenta Edition

Dat doet het merk met de Porsche 911 Cuarenta Edition. De kleur is een verwijzing naar de eikenboom quercus. Het groen van het blad van de boom komt terug op deze 992.2. Het idee van Porsche was om een auto samen te stellen alsof het 1984 is, maar dan in een modern jasje. Vandaar de keuze voor de retro elementen. Geslaagd, moet ik zeggen!

Oud en nieuw komt hier samen, heel nieuw zelfs. De auto in kwestie is de recent gelanceerde Porsche 992 GTS T-Hybrid. De specificatie is om van te kwijlen. Een groene exterieurkleur, met bruin lederen stoelen in het interieur. Daar komt het groen weer terug met de bekleding. Het lijkt net of een aftermarket partij in de weer is geweest, maar dit komt echt uit de koker van Porsche.

Spanjaarden en Portugezen hebben het geluk om een order te kunnen plaatsen voor deze 911 Cuarenta Edition. Porsche heeft echter niet bekendgemaakt hoeveel exemplaren ze gaan maken van deze editie. Het is tot nu toe de mooiste 992.2 die we gezien hebben, punt!