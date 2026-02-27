Bied mee op deze monsterlijke F-150 Raptor met 650 pk!

Deze F-150 is in alle opzichten een beest.

Onze vrienden van The Collectables hebben doorgaans geen bedrijfswagens in de aanbieding, maar deze keer hebben ze een uitzondering gemaakt. We gaan het vandaag hebben over een monsterlijk dikke pick-up. En Wouter mocht ook een rondje rijden.

Supercharger

De F-150 is standaard al een beest. We zeggen standaard, omdat deze auto dat niet is. Normaliter levert de 6,2 liter V8 zo’n 417 pk. Dit exemplaar is voorzien van een Whipple-supercharger, gecombineerd met grotere injectoren en gasklephuis uit de Mustang GT500. Het resultaat? 650 pk op Super 98.

Nu kun je ook wat anders tanken met deze pick-up, namelijk lpg. Er is een 140 liter lpg-tank aan boord. Op die manier is een 6,2 liter V8 met supercharger nog enigszins betaalbaar te houden. Overigens klinkt deze motor ook fantastisch, met een lekker superchargerhuil ertussendoor. Vergeet dus niet de bovenstaande video te kijken!

Off-roadcapaciteiten

De Raptor moet het niet alleen hebben van z’n vermogen, maar ook van z’n off-roadcapaciteiten. Zo heeft de Raptor meer bodemspeling, een aangepast onderstel en dikke off-road banden. Tevens is de spoorbreedte met 18 centimeter toegenomen ten opzichte van een standaard F-150.

Dit alles zorgt niet alleen voor beter off-roadprestaties, het ziet er ook gewoon heel dik uit. Dat is misschien nog wel belangrijker, want zoveel valt er niet te off-roaden in ons land. Maar je hoeft in ieder geval niet af te remmen voor een drempeltje, dat is ook lekker.

Origineel Nederlands

Ook al is de F-150 nooit via officiële kanalen geleverd in Nederland, dit is wel een origineel Nederlands exemplaar. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een Amerikaans schadeverleden of dergelijke fratsen. De auto is wel goed gebruikt, want er staat 206.501 kilometer op de teller. Maar hè, het is een bedrijfswagen.

Mocht je interesse hebben: deze auto wordt dus geveild via The Collectables. Meebieden kan nog tot en met dinsdagavond 20.30!