Carlos Sainz zegt het zelf; de nieuwe Ferrari is compleet anders

Dat kan twee dingen betekenen. De nieuwe Ferrari is bloedsnel, of het is een perenkist van jewelste… Maar dát zegt Sainz er niet bij.

We meldden het een tijdje geleden al, het is nu alweer officieel dat Max Verstappen volgend jaar alweer kampioen is. De nieuwe RB20 schijnt eigenlijk gewoon de RB19 te zijn, maar met de laatste kleine mindere puntjes aangepast. Kat in het bakie, zou je denken.

Maar nu zegt Carlos Sainz ineens dat de nieuwe Ferrari van volgens jaar compleet anders is. Althans, in de simulator. Daar heeft hij wat minder last van een losse achterkant, die vooral teamgenoot Charles Leclerc nogal eens parten speelde.

Carlos Sainz: Nieuwe Ferrari compleet anders

Dat is in elk geval opgelost, schijnt uit de simulatortests nar voren te komen. Maar daarmee ben je er nog niet, weet ook onze Spaanse vriend natuurlijk. Want een simulator is maar een simulator.

Hij wacht daarom maar tot Bahrein, om te zien hoe de nieuwe Ferrari het doet met verschillende types banden eronder en met 100 kilo brandstof aan boord. Daar valt nu weinig over te zeggen, denkt hij.

Hoe het ook zij, mooi dat er alweer berichten over het seizen van 2024 naar buiten komen. Want al zijn we pas een paar weken klaar, wij missen het Wilhelmus om de zondag eigenlijk nu al.