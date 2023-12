Zo weinig Polestar 2’s zijn er verkocht in Nederland

We hadden stiekem verwacht dat er meer Polestar 2’s zouden rondrijden in ons Nederland.

Op Autoblog zijn we heel erg begaan met het milieu. Daarom werken wij veelal vanuit ons eigen huis. de meeste redacteuren wonen op fietsafstand van het redactiekantoor (niet dat ze met de fiets gaan, maar dat terzijde). Alleen ondergetekende moet langer rijden, vandaar een BMW 3 Serie met dieselmotor. Een á twee keer in de week stap ik in de AB duurtester op weg naar de redactie.

Op de A12 kom je dan al populaire leasers van Nederland enorm vaak tegen. Denk aan de Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron, BMW iX3 en i4, Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6. Op zich ook logisch, want als je een auto van rond de 50-60 mille kunt uitzoeken, kom je daar op uit.

Gevoelsmatig is de winnaar van het hele clubje de Polestar 2. Nederlanders houden van Volvo (dus ook Polestar) en de ‘2’ is voor veel mensen een interessante leasert. Je ziet ze werkelijk OVERAL rijden. Maar dat blijkt dus eigenlijk best mee te vallen.

10.000 exemplaren van de Polestar 2 in Nederland

Vandaag kregen we een bericht van Polestar een belangrijke mijlpaal is behaald. Er zijn maar liefst 10.000 exemplaren afgeleverd in Nederland. Dat is absoluut niet verkeerd voor een vrij prijzige premium auto. Dus in principe: van harte gefeliciteerd, Polestar! Daarbij moeten we we aantekenen dat je de elektrische Volvo XC40 bijna als een carrosserievariant zou kunnen zien.

Kijken we eventjes naar de concurrentie, dan zien we dat Tesla het ietsje beter heeft gedaan. Er rijden meer dan 45.000 Model 3’s rond en meer dan 17.000 Model Y’s, die nota bene later op de markt gekomen is dan de Polestar 2. Sterker nog, alleen dit jaar al verkocht de Model Y beter dan de Polestar 2 sinds 2020.

Stabiele verkopen

Verdere concurrenten doen het overigens veel minder goed. Nieuwe auto’s als de Nio ET5, Xpeng P7 en BYD Seal rijden nog maar mondjesmaat rond in ons land. De markt voor vierdeurs-sedans is in de klasse is vrij klein.

Wat nog meer opvalt is dat het verval in de verkoopcijfers vooralsnog vrij beperkt is. Bij bijna alle auto’s is het de eerste en twee jaar raak, om vervolgens in te zakken. Dat verval is bij de Polestar 2 veel minder sterk aanwezig. Wellicht ook omdat de auto constant voorzien wordt van updates (zoals van voorwielaandrijving naar achterwielaandrijving).

In 2020 werden er bijna 2.950 verkocht en vorig jaar waren het er alsnog meer dan 2.100. Dat aantal gaat dit jaar ook weer gehaald worden. Dat is op zich wel een knappe prestatie, zeker daar het verval qua verkopen bij elektrische auto’s nog groter lijkt te zijn.