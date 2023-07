Wil je goedkoop in een BMW M550d rijden? Dan is dit iets voor jou!

De BMW M550d is tegenwoordig verrassend betaalbaar. Misschien zelfs wel goedkoop. Voor wat je krijgt dan hè?

Werken bij Autoblog heeft vele voordelen. Niet alleen heb je geregeld contact met de leukste lezers van Nederland en Belgiē, maar je kunt als redacteur ook privé-advies vragen aan @willeme. Dan maakt ‘ie zomaar een advies voor je.

Vandaag ging het even over de wensen van ondergetekende. Een zakenauto voor over 1 à 1,5 jaar, als de Saab van zijn pensioen gaat genieten en alleen gaat worden ingezet als fun-auto. Alles passeerde de revue, maar uiteindelijk kom je altijd weer uit bij een BMW. Een 5-serie. Diesel. Een M550d welteverstaan.

Maar wat kost zo’n ding. En is goedkoop ook meteen duurkoop?

Deze BMW M550d is goedkoop te noemen

Willem is meteen voor me op zoek gegaan en kwam met de goedkoopste aanzetten. Een BMW M550d voor weinig. Touring natuurlijk, want een sedan rijden we alleen als we met de taxi gaan natuurlijk. Volgens de adverteerder voorzien van bijna alle opties en met 270.000 kilometer op de klok.

En eerlijk is eerlijk, op de foto’s ziet de auto er best netjes uit. Mooi bruin interieur, M_pakketje erop, goeie audio en een trekhaak. Altijd handig als je de Tabbert mee wil nemen naar de camping aan het Gardameer.

Je krijgt in deze ‘goedkope’ BMW M550d natuurlijk de 3 liter 6-cilinder diesel met 3 turbo’s die 381 pk levert. En al is de motor in deze configuratie notoir onbetrouwbaar, deze heeft al bijna 3 ton gelopen en heeft dus bewezen dat NIET te zijn. Omdenken noemen we dat!

Maar goed. Wat betaal je er dan voor? ‘Slechts’ € 15.950,-. Zou jij het doen, of laat je hem lekker staan? We zijn benieuwd!