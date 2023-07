Nederlandse YouTuber koopt retezeldzame Audi R8 Spyder

Van deze retezeldzame Audi R8 Spyder ga je maar héél misschien een tweede vinden, maar dankzij een Nederlandse YouTuber is deze in ieder geval te spotten.

De één ziet het als de hele dag op je achterste zitten met een camera voor je neus, de ander vindt het tof vermaak. Of ergens in het midden, want nuance moeten we omarmen. Feit is wel dat YouTubers, al dan niet met leuke bedrijfjes die het oplevert, genoeg geld hebben om leuke dingen te doen. En leuke dingen te kopen. Zoals auto’s.

Royalistiq

Eén van die YouTubers is Royalistiq, artiestennaam van Roy Beszelsen. Bekend als vlogger en gamer en als je kinderen hebt die nog net niet verslaafd zijn aan Focus Drink, daar zit Royalistiq ook (mede) achter. Roy heeft in het verleden al genoeg dikke auto’s gehad, waaronder een Audi R8 V10, de Lamborghini-versie van die auto en een gewaagd uitstapje naar McLaren met een 720S Spyder. Nu gaat Royalistiq echter weer terug naar de roots met een Audi R8. Maar niet zo maar eentje.

ABT Audi R8 Spyder V10+

De nieuwe auto van Royalistiq is namelijk een Audi R8 Spyder V10+ door ABT! Nou is de standaard 610 pk sterke dakloze R8 al een dik ding, maar door ABT is ‘ie nog dikker. Wij kunnen even niet meer achterhalen of ABT ook voor de Plus een motorupgrade doet (de toen ter tijd aangekondigde upgrade was voor de 540 pk sterke ‘basis’ R8), maar het uiterlijk doet -in ieder geval voor Royalistiq- al meer dan genoeg.

De knalgroene kleur Micrommata Green laat de auto sowieso knallen, al is dat een Audi (Exclusive) kleur. De ABT-onderdelen zorgen voor een nieuwe voor- en achterbumper met extra koolstofvezel. Ook koolstofvezel zijskirts zijn inbegrepen, naast een nieuw uitlaatsysteem. Al met al een opvallende verschijning en als Spyder kun je die atmosferische V10 natuurlijk heerlijk horen brullen. Oh ja, en deze R8 is inderdaad retezeldzaam, want er is maar één andere R8 Spyder (4S) door ABT aangepakt. Dat het eigenlijk maar om een paar andere bumpers en vloermatten gaat is dan wellicht niet relevant, want gelimiteerd tot 2 stuks klinkt nou eenmaal fantastisch.

En dat opvallen is voor de autospotters onder ons natuurlijk fijn, want dan kan ook jij zeggen dat je één van de twee wereldwijde Audi R8 Spyder ABT’s hebt gezien, en dan ook nog eens die van Royalistiq. Dubbelpret!