Nieuwe Opel Movano is ouder dan de oude - Autoblog.nl

Het heeft even geduurd, maar er is eindelijk een compleet nieuwe Opel Movano. Hij is alleen ouder dan vroeger. Was gibt’s?

Een gloednieuwe auto die eigenlijk ook weer niet helemaal nieuw is. Die vlieger gaat namelijk op voor de Opel Movano. Hoe dat komt leggen wij je graag uit. De Opel Movano is de grootste bedrijfswagen van Opel. De eerste generatie werd in 1997 onthuld en kwam in 1998 in Nederland op de markt. De auto was eigenlijk een Renault Master met Opel-logo. De eerste generatie ging maar liefst twaalf jaar mee. In 2010 verscheen een compleet nieuwe Renault Master en dus ook een Opel-derivaat.

Nieuw Opel Movano

De Renault Master is niet vernieuwd, maar de Opel-versie wél. Hoe kan dat dan? Simpel, in de tussentijd is Opel geen onderdeel meer van General Motors, maar van PSA (dat nu Stellantis heet). Dat concern heeft zijn eigen bedrijfswagens. Opel hoeft dus niet meer met Renault samen te werken. De nieuwe Opel Movano is grotendeels gelijk aan de Citroen Jumper, Peugeot Boxer en Fiat Ducato.

Daarmee is de nieuwe Opel Movano stiekem ouder dan zijn voorganger. De Fiat Ducato stamt namelijk uit 2006 en is in 2014 grondig aangepakt. De grote bestelbus is leverbaar met een 2.2 dieselmotor, met vermogens van 120 tot 165 pk. Het koppel bedraagt 300 Nm tot 370 Nm. Al deze motoren zijn voldoen aan de Euro 6d-normen.

Meteen elektrisch

Tegelijkertijd is er meteen een elektrische versie. Daarmee heeft Opel van elke bedrijfswagen een elektrische variant. In de nieuwe Opel Movano-e levert de motor maximaal 122 pk en 260 Nm. Er is keuze tussen twee accupakketten. De actieradius van de standaard 37 kWh-batterij is 117 km, volgens de WLTP. Er is ook een 70 kWh-accupakket, daarmee kom je 224 km ‘ver’.

Uiteraard kun je de Movano helemaal samenstellen zoals je wenst. Er zijn vier lengtes en drie verschillende hoogtes. De laadruimte varieert van 8 kubieke meter tot maar liefst 17 kubieke meter. Dat is dan ook meteen de reden dat dit soort auto’s vaak gebruikt worden als camper, 17 kuub is meer dan een studentenflat in Utrecht biedt.

De nieuwe Opel Movano’s komen later dit jaar op de markt. Volgens Opel worden de prijzen tegen die tijd bekendgemaakt.