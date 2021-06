De beste Porsche GT3 Touring is niet voor Californië - Autoblog.nl

De Porsche 911 GT3 Touring Package “zoals ‘ie heurt” mag niet verkocht worden in Californië. Een gemis voor de petrolheads aldaar.

Bij een Porsche weet je één ding zeker: de meeste zaken zitten er niet voor de lol op. De nieuwe 911 GT3 is daar een prima voorbeeld van. Twee nieuwe zaken op de reguliere GT3 zijn bijvoorbeeld de spoiler die met een ‘zwanenhals’ vast zit aan de auto en de gaten in de voorklep. Deze zijn functioneel om de beste circuit-Porsche te maken. Tenminste, totdat de GT3 RS of GT2 RS arriveren.

Poespas

Dat geeft al aan dat de GT3 de auto is die je moet hebben voor het circuitwerk. Laten we wel wezen: heb jij een circuit in je achtertuin? Of toegang tot een circuit op zijn minst? Nou zal dat voor een GT3-koper wellicht anders zijn, maar de keren dat je auto enkel in zijn natuurlijke habitat verkeert zijn vaak op één hand te tellen. Als je een lekker pure 911 wil, zonder te veel poespas, is er voor jou de 911 GT3 Touring Package.

Touring Package

De Porsche 911 GT3 Touring Package (992) is de tweede generatie Touring Package. De eerste, op basis van de gefacelifte 991, was kort door de bocht eigenlijk bedoeld om de waarde van de 911R te laten zakken. De 911R was namelijk de ideale stuurmans-Porsche voor zij die niet perse op het circuit zijn. Handbak, geen grote spoiler, maar wel die heerlijke 500 pk sterke GT3-motor achterin. De Touring Package zette dit recept voort en dus kun je deze ook gewoon configureren in deze generatie 911. Je hebt verrassend weinig keuze in opties, maar wel één belangrijke extra keuze: de 911 GT3 Touring Package wordt geleverd met een PDK of een handbak. De vorige generatie was er alleen als handbak. Dat klinkt als de logische optie: PDK als pijlsnelle bak is ideaal voor de GT3, maar als je de spoiler niet wil, dan wil je waarschijnlijk ook gewoon het lekkere gevoel van zelf roeren.

Californië

Amerikanen krijgen de nieuwe Touring Package ook en zij krijgen dus ook de keuze, maar niet iedereen. Inwoners van Californië kunnen de leukste versie van de Porsche 911 GT3 Touring Package – die met handbak – namelijk niet krijgen. De Touring Package komt wel, maar alleen met PDK. Is dat funest voor het idee van de Touring Package?

Geluid

Porsche laat in een statement namelijk weten dat de GT3 Touring Package in Californië wel leverbaar is, maar dan moet je wel de PDK bestellen. Dat is niet de leukste optie, maar ook minder leuke Touring Package is een Touring Package. In een statement legt Porsche uit waarom de minder leuke optie de enige is:

We strive to offer as much choice as possible to meet and, we hope, exceed the expectations of our customers – and this extends to even our most focused model, the 911 GT3, which offers a greater range of personalization options than ever before. At the same time we have to fully accept and respect national and local guidelines in every market – not just in the U.S. but around the world. Unfortunately, this precludes a manual gearbox option on the 911 GT3 in the state of California because of a sound regulation that is in the process of being updated. We had anticipated an updated regulation at time of launch, but this process is not yet complete. The seven-speed PDK option has received full certification. The manual gearbox will continue to be offered in every state outside of California. Porsche North America

Geluidsregulering in Californië dus. Of de handbak later komt is niet bekend, maar mensen in Californië moeten dus opletten wanneer ze een Porsche GT3 Touring Package bestellen: de leukste optie komt niet.

Vette pech dus voor de zuidoostelijke Amerikaanse staat. Even ervan uitgaande dat je daar niet woont: zou jij alsnog een Touring Package willen, als deze niet met PDK wordt geleverd?