Willem-Alexander is wél een Verstappen-fan maar geen echte F1-fan

Willem-Alexander is een Max Verstappen-fan van het eerste uur, zo blijkt uit de nieuwste aflevering van zijn podcast.

Iedere Nederlander is tegenwoordig Max Verstappen-fan, maar onder zijn grote schare fans kan ook Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander gerekend worden. We wisten al dat hij een sportfanaat is, maar hij is ook zeker Formule 1-fan, zo blijkt. Of beter gezegd: een Max Verstappen-fan.

We schreven al eerder over de podcast die onze koning tegenwoordig heeft. Nadat hij het succes van de Autoblog Podcast zag kon hij natuurlijk niet achterblijven. Hij had het eerder al over zijn elektrische auto en in de nieuwste aflevering komt Max Verstappen aan bod.

Willem-Alexander neemt in deze aflevering het jaar 2021 door met Edwin Evers. En wat was voor hem een van dé hoogtepunten van het jaar? De last-minute overwinning van Max Verstappen op Abu Dhabi. Dit noemt Willem-Alexander in één adem met de achttiende verjaardag van Amalia en twintigste verjaardag van zijn vrouw. Dat laatste is een kleine verspreking, maar dat maakt verder niet uit.

Dat de race zo spannend zou worden had niemand vooraf verwacht, maar toch was Willem-Alexander naar eigen zeggen heel dag al nerveus. Ook had hij zijn hele gezin, inclusief zijn lieftallige dochters, opgezweept om mee te kijken.

Het is wel duidelijk dat Willem-Alexander alleen voor Max Verstappen keek, want toen diens kansen op overwinning zienderogen slonken, wou hij eigenlijk weglopen. Dat deed hij uiteindelijk niet, want dat kon hij niet maken tegenover zijn dochters. Dankzij hun aanwezigheid heeft onze koning dus toch de zinderende ontknoping van de Grand Prix van Abu Dhabi meegekregen.

Mocht je het verhaal uit zijn eigen mond willen horen: check dan even de laatste aflevering van de podcast Door de ogen van de koning. Je hoeft niet door te spoelen, want Max Verstappen komt meteen aan het begin aan bod. Daarna mag je gewoon weer de Autoblog Podcast opzetten.