Koning geeft het goede voorbeeld, rijdt privé elektrisch

Ons aller koning zit niet altijd achterin een verlengde Audi, zijn privéritjes maakt hij gewoon elektrisch. Zonder chauffeur.

Prins Bernard reed destijds rond in Ferrari’s, maar zoiets kun je anno 2023 natuurlijk niet meer flikken. Dan komt het volk waarschijnlijk massaal in opstand. Als koning moet je het goede voorbeeld geven. Daarom rijdt Willem-Alexander privé gewoon in een elektrische auto.

Dit vertelt hij in een nieuwe podcast. Na het succes van de Autoblog Podcast heeft onze vorst nu ook een podcast, genaamd ‘Door de ogen van de koning’. Het interessante is: ook het onderwerp auto’s komt aan bod.

Met zijn auto van de zaak is hij heel duurzaam bezig, want hij blijft gewoon in de Audi A8 rijden tot deze is afgeschreven. Die is momenteel alweer 11 jaar oud. Op de vraag of de opvolger elektrisch wordt, zegt Willem-Alexander dat het “in ieder geval een hybride wordt”.

Qua volledig elektrische toplimo’s zijn er niet zoveel opties, of het zou een Mercedes EQS moeten worden. Maar ja, een verlengde EQS is natuurlijk geen gezicht. Dus reken er maar op dat het een hybride Audi A8 wordt. Maxima en Beatrix hebben ook al een Audi A8 60 TFSI e.

Privé rijdt Willem-Alexander wel degelijk elektrisch, zo vertelt hij. En als je denkt dat hij alleen maar ritjes op de achterbank maakt: niets is minder waar. Hij zit ook regelmatig zelf achter het stuur. “Ik vind het heerlijk om auto te rijden,” aldus de koning. Hij gebruikt de auto gewoon voor ritjes naar de winkel (ja echt), naar vrienden en naar zijn moeder.

Helaas vertelt Willem-Alexander niet wat voor auto hij privé rijdt, maar we weten wel wat hij recent reed. In 2017 was hij namelijk gesignaleerd in een grijze Tesla Model X 90D. Deze auto was ook op de achtergrond te spotten tijdens zijn kersttoespraak dat jaar.

Een kentekencheck leert dat de auto niet van eigenaar is gewisseld sindsdien, maar de APK is wel verlopen. Wellicht staat de Model X dus ergens in een schuur bij het paleis, terwijl hij inmiddels in een andere EV rijdt. Dat zou zomaar weer een Tesla kunnen zijn, want Tesla-klanten zijn buitengewoon merktrouw.