Williams presenteert (weer) een nieuwe livery voor 2020

Dat zijn we niet gewend, in juni nog een artikel schrijven over een nieuwe livery.

Het seizoen is nog steeds niet begonnen dus F1-teams hebben nog gewoon de gelegenheid om de livery te veranderen. Voor de meeste teams is daar alleen geen enkele aanleiding voor. Bij Williams ligt dat anders: er kwam namelijk vorige maand voortijdig een einde aan de samenwerking met hun hoofdsponsor. Daarom is het voordat het seizoen goed en wel is begonnen al tijd voor een nieuwe Williams-livery.

Telecombedrijf ROKiT was sinds vorig seizoen de hoofdsponsor van het Britse team. Vorige maand kwam er echter alweer een einde aan de samenwerking. Dit was onderdeel van de herstructurering die Williams noodgedwongen moest doorvoeren. Er was enige onduidelijkheid over het hoe en wat, maar Williams zegt zelf het initiatief genomen te hebben. Het team zat als sportief in zwaar weer, maar mede dankzij de coronacrisis heeft het team het financieel ook zwaarder dan ooit.

ROKiT is dus weg bij Williams, maar daarmee hebben we hen niet voor het laatst gezien in de Formule 1. Volgens racefans.net is het bedrijf namelijk bezig een deal te sluiten met Mercedes. Williams is op zijn zachtst gezegd niet blij met deze gang van zaken. Ze hadden liever gezien dat Mercedes solidair was door niet met ROKiT in zee te gaan. Het team is juridische stappen aan het overwegen tegen hun voormalige sponsor.

Feit is in ieder geval dat de ROKiT-logo’s niet meer op de auto’s van Williams te zien zullen zijn. De ontwerpers van de livery van Williams moesten daarom terug naar de tekentafel. Het kleurenschema is nu veranderd van rood-wit-blauw-zwart naar wit-blauw-zwart. De logo’s van voedselproducent Sofina en technologiebedrijf Acronis nemen een prominente positie in op de herziene Williams-livery.

Als je straks dus achteraan het veld wit-met-blauwe auto’s ziet rijden, dan weet je dat het de wagens van Williams zijn. In de tussentijd moet Williams ook nog een nieuwe hoofdsponsor zien te strikken.