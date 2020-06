Lordstown wil Tesla voor zijn met de elektrische Endurance

Volgens de planning van Lordstown wordt de vers onthulde Endurance de eerste elektrische pick-up die op de markt verschijnt.

Je hebt aan de ene kant traditionele pick-ups als de vannacht onthulde Ford F-150 en aan de andere kant heb je de futuristische Cybertruck. Daartussen zit nog een vrij groot gat. Dit gat wordt nu opgevuld door de Lordstown Endurance. Dit model combineert de traditionele verhoudingen van een pick-up met een moderne designtaal.

We maakten eerder al kennis met de Lordstown via schetsen en renders, maar nu is de auto officieel onthuld. Volgens Lordstown is dit de eerste elektrische pick-up die op de markt komt. De onthulling vond plaats in de enorme Lordstown-fabriek, die de fabrikant heeft overgenomen van GM.

Ondanks het feit dat Lordstown een nieuwkomer is neemt men het merk wel degelijke serieus in de VS. Dit bleek uit de aanwezigheid van vicepresident Mike Pence en minister van Energie bij de onthulling. De timing was wel een beetje ongelukkig: alle ogen waren namelijk gericht op Ford vanwege de aanstaande onthulling van de nieuwe F-150.

Zoals al bekend was, wordt de Endurance aangedreven door vier elektromotoren, die geïntegreerd zijn in de wielen. Gezamenlijk zijn de elektromotoren goed voor een vermogen van niet minder dan 600 pk. De topsnelheid ligt op 178 km/u. Belangrijker nog: de actieradius zou uit moeten komen op ruim 400 km, volgens de EPA-cyclus. De Endurance zal tot 3.400 kg kunnen trekken.

Zoals we nu goed kunnen zien is de Lordstown Endurance qua design een stuk conservatiever dan de Cybertruck, en ook de Rivian R1T. De meest opvallende designkenmerken zijn de grilleloze neus en de platte achterlichten. Zowel de voor- als achterlichten monden uit in een streep over de zijkant. Daardoor oogt de Endurance toch modern, zoals een elektrische auto betaamt.

Verder geeft Lordstown weinig nieuwe details prijs. Desondanks kondigden ze wel aan dat de auto al begin vorig jaar in productie zou gaan. Als dat inderdaad gaat lukken, zijn ze de Cybertruck voor. Die wordt namelijk pas eind 2021 verwacht. De Rivian R1T kunnen we ook in de loop van volgend jaar verwachten. 2021 wordt dus het jaar van de elektrische pick-up.

Lordstown had eerder al een indicatie gegeven van de prijs van de Endurance. Ze mikken op een prijs $52.500 (exclusief belastingen). In euro’s is dat ruim €46.8000.