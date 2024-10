Wintertijd is coming: doe je zonnebril op!

De dagen worden korter en de zon staat lager. Zo’n 1 op de 10 automobilisten heeft wel eens een aanrijding gehad door laagstaande zon!

Onderzoek du jour! De wintertijd komt er weer aan en dat betekent drukke ochtend- en avondspitsen, maar ook bij mooi weer (het komt voor) een laagstaande zon die je het zicht ontneemt.

Verzekeraar Allianz Direct liet onderzoeksbureau Direct Research onderzoek doen naar de effecten van die laagstaande zon op het verkeer. Wat blijkt? Van de Nederlandse automobilisten is 72 procent wel eens verblind door de zon in het verkeer. De andere 28 procent zat waarschijnlijk op dat moment op Tik Tok of Whatsapp ofzo.

Daadwerkelijke ongelukken laagstaande zon

Een open deuren bevinding natuurlijk. Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat de zon je zicht belemmert. Die laagstaande zon zorgt voor 20 procent meer ongelukken tijdens de ochtendspits bleek al uit eerder onderzoek door het Verbond van Verzekeraars. Dit onderzoek voegt er aan toe dat acht procent van de Nederlandse automobilisten zelf aangeeft wel eens een aanrijding te hebben gehad vanwege de laagstaande zon.

Tien procent geeft geen f*ck

Ook interessant is dat tien procent van de Nederlandse automobilisten ondanks de gevaren en de hinder van die zon gewoon blijft rijden alsof er niets aan de hand is. Die ondernemen geen actie en kachelen lekker door.

Zo’n 66 procent van de respondenten heeft meer verantwoordelijkheidsgevoel en past zijn rijgedrag wel aan. Bijvoorbeeld door langzamer te rijden.

Wintertijd? Denk aan je zonnebril!

Terwijl het allemaal niet zo ingewikkeld is natuurlijk. Zorg dat je een zonnebril in je auto hebt, al dan niet met polariserende glazen. Van de deelnemers aan het onderzoek geeft 64 procent aan zijn zonnebril altijd bij zich te hebben tijdens het rijden. Gratis extra tip: doe je zonneklep naar beneden.

Uiteraard willen we ook tegenwoordig alles reguleren en verplicht stellen, dus 45 procent vindt het een goed idee om een zonnebril in de auto verplicht te stellen. Dat vinden wij en 22 procent van de andere respondenten dan weer onzin.

De moraal van het verhaal? Denk aan je zonnebril, rij veilig, zet je klok dit weekeinde een uur achteruit en wees gewaarschuwd voor de avondspits des doods aanstaande maandag!