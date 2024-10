Gemeente Rotterdam verscheurt 6.000 verkeersboetes

De gemeente Rotterdam zet een verkeerscamera aan de Pleinweg uit en verscheurt voor 750 duizend euro aan herhaalde verkeersboetes.

In december 2023 werd in de Rotterdamse Tarwewijk aan de Pleinweg een verkeerscamera geplaatst om sluipverkeer over een parallelbaan te voorkomen. Tijdens de ochtend- en de avondspits was de uitrit verboden terrein.

Nou staat er een mooi geel verkeersbord waarop staat dat je geen gebruik mag maken van die uitrit, maar een hele zwik aan automobilisten en bewoners uit de wijk maakten gewoon nog altijd gebruik van de uitrit en de parallelbaan. Gevolg? Maar liefst 15 duizend boetes in negen maanden tijd. Goed voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.

Bewoners zwaar het bokje

Bewoner Michel vertelt aan RTV Rijnmond dat hij twaalf boetes mocht ontvangen voor in totaal 1.428 euro. De eerste boete kwam pas binnen toen hij al twaalf keer stout was geweest.

Nou ja stout… Michel woont gewoon aan de Pleinweg en had bij vertrek in de winterse donkerte het verbodsbord helemaal niet zien staan. Daarnaast woont hij daar gewoon en komt daar dus dagelijks langs. Een briefje in de bus met een waarschuwing was wel het minste geweest aldus de gefrustreerde bewoner.

Wanhopige bewoners

En Michel is niet de enige. De verkeerscamera is bedoeld om sluipverkeer tegen te gaan en de luchtkwaliteit in de wijk te verbeteren. Maar, zo zeggen de beboete bewoners, we rijden de wijk (waar we wonen!) uit en gebruiken het dus helemaal niet als sluiproute! Want, beste gemeente, wij wonen hier.

Ook andere bewoners doen hun verhaal. Vooral omdat ze het niet van te voren wisten en ze er vanuit gingen dat ze wel van en naar hun eigen huis mochten loopt het bij iedereen aardig in de papieren. Emil en zijn vrouw hebben er bijvoorbeeld meer dan 25. Het heeft ook niet geholpen dat de boetes pas veel later binnenkwamen. Als je ergens vaker komt, zeg maar dagelijks, en het duurt weken voor de eerste boete arriveert, dan loopt het bedrag lekker op.

Nog 48 boetes te gaan

Bij de NOS lezen we wel over een stouterik. Jason woont in een andere wijk en geeft toe dat hij de weg als sluiproute gebruikte. Ook hij las het bord niet goed, maar toen hij door kreeg dat hij iets deed wat niet mocht was het al veel te laat.

Een half jaar na zijn eerste overtreding arriveerde de eerste boete via het verhuurbedrijf waar hij zijn auto huurt. Nabellen leerde Jason dat er nog 48 boetes gaan volgen. De boete is 119 euro, dus Jason kan alvast 5.712 euro gaan reserveren. Tenminste daar leek het op.

Rotterdamse SP to the rescue

De oppositiepartij SP in de Rotterdamse raad trok aan de bel. In de wijk wonen niet de rijkste Rotterdammers en deze ellende heeft voor veel financiële zorgen gezorgd in de wijk. Daarnaast geeft het SP raadslid Bert Peterse aan dat er een oerwoud aan borden staat langs de weg met onduidelijke teksten die alleen maar tot verwarring leiden.

Daarbovenop vindt de SP de stapeling van de boetes onacceptabel. Het heeft heel lang geduurd voordat de overtreders hun eerste boete ontvingen. Als daarna dan boete op boete op boete volgt, heb je als overtreder ook niet de kans gehad om je gedrag aan te passen. Oneerlijk, aldus de SP.

Rotterdam verscheurt verkeersboetes

De partij wil dan ook dat de gemeente de herhaalboetes gaat verscheuren. De verantwoordelijk wethouder van VVD huize Pascal Lansink stelde na de oproep van de SP een onderzoek in en erkent gebrekkige communicatie. Er is bijvoorbeeld geen huis-aan-huis brief verspreid onder de bewoners en dat had wel gemoeten.

Inmiddels heeft de wethouder de verkeerscamera uitgezet, al is er nog altijd een uitrijverbod tijdens de spits van kracht. Let op, je kunt dus nog altijd bekeurd worden, maar niet meer automatisch door de camera (en hij kan ook weer aan…).

Ondanks dat de gemeente niet weet of de overtreders vooral in de wijk zelf wonen of toch sluipers zijn, heeft de wethouder het CJIB toch gevraagd om iedere tweede en verdere boete te seponeren. De eerste overtreding blijft dus wel staan.

Financiële problemen

Het is immers niet de bedoeling dat mensen in de financiële problemen komen omdat in Rotterdam verkeersboetes worden gestapeld. Wanneer er een boetebedrag van dik vijfduizend euro boven je hoofd hangt slaap je ook niet echt lekker als je niet een inkomen hebt zoals de wethouder zeg maar (in Nederland verdient een wethouder tussen de 77 en de 160 duizend euro per jaar).

De SP en de bewoners zijn opgelucht. Al houden ze de zaak nauwlettend in de gaten. Pas als iedereen bevestigd heeft gekregen dat de herhaalboetes echt zijn kwijtgescholden hebben ze rust. De eerste boete moet nog wel even betaald, al kun je daar binnenkort wel iets meer de tijd voor nemen.