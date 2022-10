Wintertijd is coming: avondspits des doods

Dit weekeinde is het weer zover: wintertijd. Dat betekent vanaf maandag eerder donker en drukkere avondspitsen.

Je kunt op dit moment nog zonder jas naar buiten en door de opwarming van de aarde staat de airco in de auto nog altijd ijskoude lucht te blazen. Maar het einde van oktober is toch echt daar en dus: wintertijd!

Dat betekent als je een wat oudere auto hebt weer aanrommelen met dat klokje in je dashboard én dat het in de ochtend weer wat eerder licht is. Maar in de avond is het eerder donker en dat betekent avondspitsen from hell.

Extra alert

Voor wie door het thuiswerken de afgelopen twee herfsten en winters vergeten is hoe het in het donker op de weg kan zijn, stuurt Rijkswaterstaat een waarschuwing de wereld in. Vanaf maandag verloopt de avondspits voor veel automobilisten deels in het donker en rijden in het donker is soms wel even wennen, aldus de ambtenaren van Verkeer en Waterstaat.

Fijn dat ze er even voor waarschuwen. Hou rekening met deze verandering en ben extra alert, aldus de overheid. Nou lijken dit allemaal open deuren die we zelf ook wel kunnen bedenken, maar dat doen we dus kennelijk niet in ons rubberentegelparadijs.

Meer files, meer vertraging

We zijn door corona lockdowns het forenzen verleerd en de afgelopen periode is het dan ook al flink drukker geworden. En dan is het nu nog relatief goed weer voor de tijd van het jaar. Bij de enkele dagen herfstweer die we al wél hebben gehad leverde dat slechtere weer meteen al de nodige drukterecords op.

Daar komt dan nu de wintertijd nog bij. In het donker en bij regen houden we meer afstand. Schouderklopje daarvoor van Rijkswaterstaat, want veiliger, maar er is ook een maar. Er past minder verkeer tegelijk op de weg. Daardoor ontstaan er eerder files en langere files. Ergo, te laat voor de stamppot thuis.

Vroeger

Voor een vergelijkend warenonderzoek moeten we terug naar 2019, pre-corona. De eerste zes weken na het ingaan van de wintertijd zorgden toen voor flink meer verkeershinder op de weg dan de zes weken daarvoor. Dinsdagen en donderdagen zijn specifiek de helledagen, maar de gemiddelde forens is daar wel bekend mee.

Dan nog een vaderlijk advies van onze roergangers in Den Haag. Controleer dit weekeinde nog even of je autoverlichting in orde is en zorg voor schone spiegels en ruiten. Vergeet je ook niet even je ruitensproeivloeistof bij te vullen? Dank namens al je medeweggebruikers.

Of werk gewoon weer thuis, dat kan natuurlijk ook.