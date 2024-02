Horner doet een Van Nieuwkerkje: onderzoek aan de broek

Horner doet een van Nieuwkerkje. Ook hij krijgt een onderzoek aan de broek.

Matthijs van Nieuwkerk, Jack van Gelder, Ali B & Marco B, Jeroen Rietbergen, Tom Egbers, Bilal Wahib, Thijs Römer: de lijst met mensen die (vermeend) grensoverschrijdend gedrag vertonen is eindeloos.

Het zijn niet echter alleen de linkse salonsocialisten die grensoverschrijdend gedrag vertonen. Nee, ook bij de meest rechtse, elitaire en milieuvervuilende sport op deze planeet schijnt het voor te komen. In dit geval gaat het om de baas van Max Verstappen: Christian Horner. Dat meldt F1-insider.

Wat er precies is gebeurd: geen idee. Daarvoor heeft het hoofdkantoor van Red Bull een onderzoek ingesteld. Een externe en onafhankelijke advocaat gaat de zaak onderzoeken. Ze zetten bij Red Bull er extra vaart achter, want het onderzoek moet zo snel mogelijk worden afgerond.

Horner weet van niets

Christian Horner ontkent de aantijgingen volledig en zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. Het zou gaan om grensoverschrijdend gedrag bij één persoon.

De in zijn thuisland niet extreem geliefde Christian Horner is de langst zittende teambaas van de Formule 1. Sinds 2005 is hij teambaas bij Red Bull Racing en behaalde hij met zijn team grootse successen. Mede daardoor kroonde Prince Charles hem tot: Commander of the British Empire.