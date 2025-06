WK Snelladen 2025: welke EV tot €50k laadt het snelst?

Het is tijd voor de 2025-editie van de Grote Autoblog Snellaadtest!

Misschien weten jullie het nog: vorig jaar organiseerden we het WK Snelladen a.k.a. The Fastest Charging Car. Daarbij zochten we uit welke elektrische auto’s er nu eigenlijk het snelst laden in de praktijk. De grote winnaar was de Lotus Emeya, met een vanafprijs van ruim een ton.

Je dacht misschien: hartstikke leuk, maar daar heb je als gewone consument geen zak aan. Daarom hebben we dit jaar twee categorieën bij onze grote snellaadtest: eentje met auto’s tot 50 mille en eentje met onbeperkt budget. We beginnen met de ‘budgetauto’s’, even oneerbiedig gezegd.

In de categorie tot €50.000 hebben we vijf kandidaten, die we eerst even aan jullie voorstellen. Daarbij zetten we de officiële cijfers op een rijtje, voordat we gaan kijken wat de auto’s in de praktijk doen.

Bruto accu-

capaciteit WLTP-

range Snellaad-

vermogen Hyundai IONIQ 5 Long Range 84 kWh 570 km 263 kW Kia EV6 84 kWh RWD 84 kWh 582 km 258 kW Tesla Model Y Long Range (2023) 80 kWh 565 km 250 kW Volkswagen ID.3 GTX 79 kWh 596 km 185 kW Volvo EX30 Single Motor Extended Range 82 kWh 575 km 205 kW

De werkwijze

Net als vorig jaar zorgen we voor de optimale omstandigheden om te snelladen. Dat betekent dat we de auto’s direct voor het laden warmrijden gedurende circa 20 minuten. Dat is overigens vergelijkbaar met de praktijk, dan heb je meestal ook al een ritje achter de rug voordat je een snellader pakt. We zorgen tevens dat de accu gepreconditioneerd wordt, voor zover de auto dat niet automatisch doet.

In deze test laden van we van 10% tot 80%. Vanaf een State of Charge van 10% laadt een EV namelijk het snelst. En boven de 80% daalt het laadvermogen significant. Dat zijn dus de omstandigheden, gaan we door naar de resultaten.

5. Volvo EX40 Single Motor Extended Range

Vanafprijs: €48.995

Piekvermogen: 150 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 119,5 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 36 minuten

We hadden verwacht dat de Volvo EX40 de 200 kW zou halen, maar dat viel een beetje tegen. De EX40 kwam niet verder dan 150 kW. De Volvo had een mooie laadcurve, dat dan weer wel. De auto kon het maximale laadvermogen vasthouden tot circa 35% en daarna vlakt het langzaam af. Waarschijnlijk had deze auto (afkomstig uit 2024) een update nodig, sowieso gaan we ervanuit dat een goednieuwe EX40 wel die 205 kW haalt.

4. Tesla Model Y Long Range

Vanafprijs: €50.990 (facelift)

Piekvermogen: 219 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 124,5 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 30 minuten

De Tesla Model Y mag natuurlijk niet ontbreken in de test. Dit was nog een prefacelift, maar dat maakt eigenlijk weinig uit. De accu is namelijk hetzelfde gebleven. Door dit gebrek aan upgrades, haalt Tesla slechts een vierde positie. Ook opvalt is de laadcurve, die direct een neerwaartse lijn inzet. Kleine nuance: de Tesla zou waarschijnlijk beter presteren aan een Tesla Supercharger.

3. Volkswagen ID.3 GTX Performance

Vanafprijs: €51.990

Piekvermogen: 188 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 119,5 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 26 minuten

Bij de ID.3 GTX eerst even een kleine voetnoot. Zoals je ziet is ‘ie stiekem duurder dan 50 mille, maar als dat écht je maximale budget is kun je voor €49.990 de technisch identieke Cupra Born VZ halen. Dan weet je dat. De ID.3 had op papier het laagste piekvermogen, maar dit haalt hij ten minste wel in de praktijk. De 188 kW die we noteerden is zelfs hoger dan de fabrieksopgave van 185 kW.

2. Kia EV6 84 kWh

Vanafprijs: €49.495

Piekvermogen: 258 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 205,3 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 20 minuten

Dan komen we nu bij de echte toppers, met 800V-technologie. De EV6 en de Ioniq 5 zijn aan elkaar gewaagd. Logisch, want ze delen dezelfde techniek. De EV6 trok nipt aan het kortste eind in deze test, maar bij een volgende test zou het ook zomaar andersom kunnen zijn. Een gemiddeld laadvermogen van 205,3 kW is hoe dan ook bijzonder netjes.

1. Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD

Vanafprijs: €42.995

Piekvermogen: 260 kW

Gemiddeld vermogen 10%-80%: 208,9 kW

Tijd 10% tot 80% laden: 19 minuten

De winnaar in deze klasse kan er dan maar eentje zijn: de Hyundai Ioniq 5. Deze noteerde een piek van 260 kW en een gemiddelde van bijna 210 kW. Daarmee ben je in een luttele 19 minuten van 10 naar 80 opgeladen. En dat voor zo’n 43 mille.

Deel 2

Dit zijn leuke cijfers, maar het kan natuurlijk nog een stuk sneller. We hebben ook nog vijf EV’s zonder budgetbeperkingen tegen elkaar laten strijden. Misschien minder relevant, maar minstens zo interessant. Dat artikel en de bijbehorende video kunnen jullie morgen op de site verwachten.

Met dank aan FastNed voor het faciliteren van deze test en het aanleveren van de data!